Osakidetzak, azkenik, 30 pertsona baino gutxiago txertatu behar ditu berriro

"Akats larria" da, eta, horren ondorioz, historia medikoen analisiak egin dira "kasuz kasu", beharrak aztertzeko eta berehala jarduteko. Kasu askotan, "ez da beharrezkoa berriro txertatzea"; erregistro-akats orokorra baita. Pazienteekiko kontaktua bideratuta dago, eta "ez dago kontrako efektuak izateko arriskurik".

Lore Bilbao Alberto Martinez
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Hexabalentearen (difteria, tetanosa, kukurruku-eztula, poliomielitisa, B hepatitisa eta B motako Haemophilus influenzae) iraungitako dosiak jaso zituzten 30 pertsona baino gutxiago txertatu behar ditu berriro Eusko Jaurlaritzak.

Historia medikoak kontratatu ondoren, ondorioztatu da "kasu askotan ez dela beharrezkoa berriro txertoa jartzea", erregistro arazo bat gertatu delako.

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak txertoen kudeaketari buruzko informazioa eguneratu dute gaur, osteguna, Bizkaiko Osasun Lurralde Ordezkaritzan (LEDO) bildu ostean. Azkenik, 30 pertsona baino gutxiago txertatu beharko dira berriro, gaur arratsaldean elkarrekin emandako prentsaurrekoan jakinarazi dutenez.

"Akats larria" da, eta, horren ondorioz, historia medikoak aztertu behar izan dira "kasuz kasu", beharrak baloratzeko eta berehala jarduteko. Kasu askotan, "ez da beharrezkoa berriro txertatzea"; erregistro-akats orokorra baita.

Osakidetzak pertsona guztiei deitu die, eta adingabeetako asko berriro txertatu dituzte dagoeneko. Horrela, pazienteekin kontaktuan jartzea bideratuta dago, eta "ez dago ondorio kaltegarriak izateko arriskurik". 

