Save the Children alerta de la excesiva duración de los juicios por violencia sexual digital contra menores
Save the Children ha denunciado la “excesiva duración” de los procedimientos judiciales por violencia sexual digital contra menores, una problemática en aumento y que, según la organización, incrementa el riesgo de revictimización. La advertencia se recoge en el informe "Tras la pantalla: la violencia sexual contra la infancia en entorno digital", elaborado a partir del análisis de 23 sentencias sobre 28 casos de ciberacoso ("grooming") ocurridos en España entre 2023 y 2024.
El estudio revela que más del 60 % de los casos analizados se prolongan durante tres años o más y que un 14 % supera los cinco años. Además, el 65% de las víctimas declara en más de dos ocasiones antes del juicio, una situación que, pese al mayor uso de la grabación del testimonio, sigue sin evitarse de forma sistemática. La edad media de las víctimas es de 13 años y las niñas representan el 60,7 % de los casos. En cuanto a los agresores, la mayoría son hombres sin antecedentes penales y, en un 41,7 % de los casos, pertenecen al entorno conocido de la víctima.
La organización también alerta del incremento sostenido de este tipo de delitos. Según datos del Ministerio del Interior del Gobierno de España citados en el informe, las denuncias por delitos sexuales digitales contra menores pasaron de 954 en 2022 a 1078 en 2024, con las chicas como principales víctimas (68,6 %). Estos delitos suponen ya el 84,2 % del total de la criminalidad sexual en Internet. Para Save the Children, este aumento refleja una mayor visibilización del problema, pero confirma que la red sigue siendo un espacio inseguro para la infancia.
Ante esta situación, la ONG reclama una justicia verdaderamente especializada, tal y como prevé la LOPIVI. Entre sus demandas destacan la ampliación de las secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia, la creación de fiscalías específicas, la formación obligatoria de los operadores jurídicos y el uso sistemático de la prueba preconstituida. Asimismo, apuesta por extender el modelo Barnahus a todos los territorios y también a los casos de violencia sexual digital, con el objetivo de reducir la victimización secundaria y situar el interés superior del menor en el centro del proceso.
El Ayuntamiento de Bilbao no publicará el origen de las personas detenidas porque "no aporta nada" y "no justifica la actividad delictual"
El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha debatido este jueves una proposición del PP que apostaba por hacer pública la nacionalidad de los arrestados y otra de Elkarrekin Bilbao que reclamaba evitarlo. En su lugar se ha aprobado una enmienda de modificación del equipo de gobierno (PNV-PSE) -apoyada por EH Bildu con el rechazo del PP y la abstención de Elkarrekin- que insta al equipo de gobierno a reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia en el marco del pacto de seguridad.
LaLiga gratificará con 50 euros a cada persona que denuncie a los bares que emiten fútbol pirata
En su estrategia de lucha contra las emisiones ilegales de fútbol, la patronal de los clubes profesionales ofrece un canal de denuncia "rápido, intuitivo y confidencial" para que las personas colaboren y denuncien a los establecimientos hosteleros, a cambio de una gratificación de 50 euros.
"Basándonos en datos, y cuando se identifica un patrón de cronificación", se decide la fusión o cierre de un centro escolar, en palabras de Pedrosa
Entrevistada en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, la consejera vasca de Educación Begoña Pedrosa ha explicado que, uno de los motivos para decidir el cierre o fusión de un colegio, es el descenso año a año de las matriculaciones. La consejera ha asegurado que "este cambio estructural" siempre se acuerda con la Dirección de estos centros.
Sindicatos denuncian que los cierres de colegios en la CAV tienen como objetivo la "amortización de puestos de trabajo"
Steilas, ELA y CC. OO. han criticado que las fusiones y cierres de centros públicos de educación anunciados por el Gobierno Vasco para el próximo curso son "un reflejo de la dejadez que el Departamento de Educación ha mostrado en los últimos años". Además, han denunciado el "carácter vacío" de la Mesa contra la Segregación, reunida por cuarta vez.
Será noticia: vacunas caducadas, tractoradas en Bilbao, Vitoria y Pamplona y Tensión entre Irán y EE. UU
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
¿Qué camino hace una vacuna antes de ser administrada?
El consejero de Salud ha admitido que el último caso de vacunas caducadas es fruto de un “error.” O una cadena de errores, porque son varios controles los que han fallado. Este es el trazado de una vacuna desde que se solicita hasta que es inyectada.
Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados en diciembre y enero con dosis caducadas
Según ha anunciado Martínez, en rueda de prensa en Bilbao, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.
El Departamento de Salud recomienda "prevención combinada" ante el doble riesgo del “chemsex”
La prevención ante esta práctica, que combina el consumo de drogas y las relaciones sexuales, es "clave en un contexto donde las ITS van en aumento".
Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna de Zarautz, elegidos Cocineros Revelación 2026
Los cocineros de Masta Taberna, de 32 y 33 años, han sido distinguidos en una final en la que ha habido 9 candidaturas finalistas. El galardón ha sido recibido con “sorpresa, emoción y mucho agradecimiento” por Javier Ochoa, que se ha mostrado convencido de que este reconocimiento les dará “un impulso tremendo”.