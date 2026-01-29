GAZTEAK eta SAREAK
Adingabeen aurkako sexu-indarkeria digitaleko kasuen epaiketak gehiegi luzatzen direla salatu du Save the Childrenek

GKEak salatu duenez, prozesuen % 60 baino gehiago hiru urte edo gehiago luzatzen dira, eta Interneten haurren aurkako sexu-delituengatik jarritako salaketak % 13 hazi dira bi urtean.

umeen aurkako indarkeria

Haurren aurka Interneten egindako sexu-delituengatik jarritako salaketak % 13 hazi dira bi urtean. Argazkia: Orain

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Adingabeen aurkako sexu-indarkeria digitaleko kasuen epaiketek "gehiegi" irauten dutela salatu du Save the Childrenek. Erakundearen arabera, arazo horrek areagotu egiten du berriz biktimizatzeko arriskua. Ohartarazpena "Pantailaren atzean: haurren aurkako sexu-indarkeria ingurune digitalean" txostenean jasotzen da. Txosten hori Espainian 2023-2024 bitartean gertatutako 28 grooming kasuri buruzko 23 epai aztertuta egin da.

Azterlanaren arabera, aztertutako kasuen % 60k baino gehiagok hiru urte edo gehiago irauten dute, eta % 14k bost urte baino gehiago. Gainera, biktimen % 65ek bi aldiz baino gehiagotan deklaratzen dute epaiketa baino lehen, eta egoera hori, nahiz eta testigantza sarriago grabatu ohi den, sistematikoki saihestu gabe dago oraindik. Biktimen batez besteko adina 13 urtekoa da, eta neskak kasuen % 60,7 dira. Erasotzaileei dagokienez, gehienak aurrekari penalik gabeko gizonak dira, eta, kasuen % 41,7an, biktimaren ezagunak.

Erakundeak era horretako delituen etengabeko gorakadaz ohartarazi du. Espainiako Gobernuko Barne Ministerioak txostenean aipatutako datuen arabera, adingabeen aurkako sexu-delitu digitalen salaketak 954 izan ziren 2022an, eta 1.078, 2024an, biktimak batik bat neskak zirela (% 68,6). Delitu horiek Interneteko sexu-kriminalitatearen guztizkoaren % 84,2 dira. Save the Childrenen ustez, gorakada horrek erakusten du arazoa gehiago ikusarazten dela, baina ageri-agerian uzten du sarea oraindik ere ez dela segurua haurrentzat.

Egoera horren aurrean, GKEak justizia benetan espezializatu dadin eskatzen du. Bere eskarien artean honako hauek nabarmentzen dira: haurren aurkako indarkerian espezializatutako atal judizialak zabaltzea, fiskaltza espezifikoak sortzea, operadore juridikoen nahitaezko prestakuntza eta aurrez eratutako frogak sistematikoki erabiltzea. 

Era berean, Barnahus eredua lurralde guztietara eta sexu-indarkeria digitaleko kasuetara zabaltzearen aldeko apustua egiten du, bigarren mailako biktimizazioa murrizteko eta adingabearen interesa prozesuaren erdigunean kokatzeko.

Internet Umeak Espainia Gizartea

