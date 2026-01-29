Adingabeen aurkako sexu-indarkeria digitaleko kasuen epaiketak gehiegi luzatzen direla salatu du Save the Childrenek
GKEak salatu duenez, prozesuen % 60 baino gehiago hiru urte edo gehiago luzatzen dira, eta Interneten haurren aurkako sexu-delituengatik jarritako salaketak % 13 hazi dira bi urtean.
Adingabeen aurkako sexu-indarkeria digitaleko kasuen epaiketek "gehiegi" irauten dutela salatu du Save the Childrenek. Erakundearen arabera, arazo horrek areagotu egiten du berriz biktimizatzeko arriskua. Ohartarazpena "Pantailaren atzean: haurren aurkako sexu-indarkeria ingurune digitalean" txostenean jasotzen da. Txosten hori Espainian 2023-2024 bitartean gertatutako 28 grooming kasuri buruzko 23 epai aztertuta egin da.
Azterlanaren arabera, aztertutako kasuen % 60k baino gehiagok hiru urte edo gehiago irauten dute, eta % 14k bost urte baino gehiago. Gainera, biktimen % 65ek bi aldiz baino gehiagotan deklaratzen dute epaiketa baino lehen, eta egoera hori, nahiz eta testigantza sarriago grabatu ohi den, sistematikoki saihestu gabe dago oraindik. Biktimen batez besteko adina 13 urtekoa da, eta neskak kasuen % 60,7 dira. Erasotzaileei dagokienez, gehienak aurrekari penalik gabeko gizonak dira, eta, kasuen % 41,7an, biktimaren ezagunak.
Erakundeak era horretako delituen etengabeko gorakadaz ohartarazi du. Espainiako Gobernuko Barne Ministerioak txostenean aipatutako datuen arabera, adingabeen aurkako sexu-delitu digitalen salaketak 954 izan ziren 2022an, eta 1.078, 2024an, biktimak batik bat neskak zirela (% 68,6). Delitu horiek Interneteko sexu-kriminalitatearen guztizkoaren % 84,2 dira. Save the Childrenen ustez, gorakada horrek erakusten du arazoa gehiago ikusarazten dela, baina ageri-agerian uzten du sarea oraindik ere ez dela segurua haurrentzat.
Egoera horren aurrean, GKEak justizia benetan espezializatu dadin eskatzen du. Bere eskarien artean honako hauek nabarmentzen dira: haurren aurkako indarkerian espezializatutako atal judizialak zabaltzea, fiskaltza espezifikoak sortzea, operadore juridikoen nahitaezko prestakuntza eta aurrez eratutako frogak sistematikoki erabiltzea.
Era berean, Barnahus eredua lurralde guztietara eta sexu-indarkeria digitaleko kasuetara zabaltzearen aldeko apustua egiten du, bigarren mailako biktimizazioa murrizteko eta adingabearen interesa prozesuaren erdigunean kokatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilboko Udalak ez du atxilotuen jatorria argitaratuko "ekarpenik ez duelako egiten" eta "delituzko jarduera ez duelako justifikatzen"
Bilboko Udaleko osoko bilkurak PPren proposamen bat eztabaidatu du ostegun honetan, atxilotuen nazionalitatea publiko egitearen alde egiten zuena, eta Elkarrekin Bilbaoren beste bat, hori saihestea eskatzen zuena. Testu horien ordez, gobernu taldeak (EAJ-PSE) porposatutako aldaketa-zuzenketa bat onartu da -EH Bilduk babestu du, PPk aurka bozkatu du eta Elkarrekin abstenitu egin da-, zeinak gobernu taldeari eskatzen dion segurtasun-politika eta bizikidetza indartzeko, segurtasun itunaren esparruan.
Futbol emankizunak pirateaturik ematen dituzten tabernak salatzea 50 eurorekin sarituko du Ligak
Futbol emankizunen legez kanpoko emisioen aurka borrokatzeko estrategian, klub profesionalen patronalak salaketa-kanal "azkarra, intuitiboa eta konfidentziala" eskainiko du, kontsumitzaileek ostalaritza-establezimenduak salatu dezaten, 50 euroren truke.
"Datuetan oinarrituta, kronifikazio patroi bat identifikatzen bada" erabakitzen da ikastetxe bat fusionatzea edo ixtea, Pedrosaren hitzetan
Euskadi Irratiko Faktoria irratsaioan egindako elkarrizketan Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, matrikulazio datuak urtetik urtera murrizten doazen ikastetxeak itxiko dira, besteak beste, eta "aldaketa estruktural hori" ikastetxe horien zuzendaritzarekin adosten dira beti.
Ikastetxe publikoen itxierak "lanpostuen amortizazioa" duela helburu salatu dute sindikatuek
Steilasek, ELAk eta CCOOk adierazi dutenez, Eusko Jaurlaritzak hurrengo ikasturtean ikastetxe batzuk fusionatu eta itxi nahi izatea "Hezkuntza Sailak azken urteotan darabilen utzikeriaren isla da". Gainera, gogor kritikatu dute Segregazioaren aurkako Mahaia "ekiteko asmorik" ez duela, lau aldiz bildu den arren.
Albiste izango dira: iraungitako txertoak, traktoreak kalera Bilbon, Gasteizen eta Iruñean eta Iran eta AEBren arteko tentsioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Zer bide egiten du txerto batek inori jarri aurretik?
Osasun sailburuak onartu du iraungitako txertoen kasua "errakuntza" baten edo "errakuntza kate" baten ondorio dela, hainbat kontrolek huts egin dutelako. Hauxe da txerto batek egiten duen bidea, laborategietara eskatzen denetik injektatzen den arte.
Chemsex praktikaren arrisku bikoitzaren aurrean "prebentzio konbinatua" gomendatu du Osasun Sailak
Drogen kontsumoa eta sexu harremanak uztartzen ditu, eta horren aurrean "prebentzioa giltzarri da", "STIak gero eta ugariagoak" direlako, gainera.
Osakidetzak "lehenbailehen" beste txerto bat jarriko die abenduan eta urtarrilean iraungitako txertoa jaso zutenei
Osasun sailburuak azaldu duenez, 103 pertsonari jarriko diete beste dosi bat; abenduaren 1etik urtarrilaren 15era bitartean iraungitako lote bateko txerto hexabalentea jaso zuten pazienteek hartuko dute txerto hori, eta ia denak haurrak dira.
Zarauzko Masta Tabernako Javier Ochoa eta Garikoitz Arruabarrena 2026ko Sukaldari Berri Onenak izendatu dituzte
Bederatzi hautagaitza iritsi dira finalera. 32 eta 33 urteko sukaldariek saria "harriduraz, emozioz eta esker onez" jaso dute eta ziur agertu dira aitortza horrek "bultzada izugarria" emango diela.