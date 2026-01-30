Homicidio

Detenida en Bilbao una mujer acusada de matar a su pareja en el barrio de Uribarri

La víctima, un hombre de 67 años, ha sido hallada sin vida en el domicilio que compartía con la detenida, de 55 años
BILBAO, 30/01/2026.- Trabajadores de la funeraria trasladan el cuerpo del hombre de 67 años que este viernes ha sido presuntamente asesinado en su domicilio de Bilbao por su pareja, una mujer de 55 años que ha sido detenida por la Ertzaintza.EFE/ Miguel Toña
Euskaraz irakurri: Emakume bat atxilotu dute Bilbon, Uribarri auzoan bikotekidea hiltzea egotzita
EITB

La Ertzaintza ha detenido este martes en Bilbao a una mujer de 55 años acusada de haber matado presuntamente a su pareja, un hombre de 67 años, en el domicilio que ambos compartían en el barrio de Uribarri.

Los hechos han ocurrido durante la mañana, cuando la policía autonómica ha acudido a la vivienda tras recibir un aviso por un posible homicidio. A su llegada, los agentes han localizado en el interior del inmueble el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba claros signos de haber sufrido una muerte violenta.

En el domicilio se encontraba también la mujer, quien, según fuentes policiales, ha manifestado haber sido la autora de la muerte de su pareja. Ante estos hechos, la Ertzaintza ha procedido a su detención como presunta responsable de un delito de homicidio.

La policía vasca ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos y determinar lo ocurrido en el interior de la vivienda.

