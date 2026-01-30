Detenida en Bilbao una mujer acusada de matar a su pareja en el barrio de Uribarri
La Ertzaintza ha detenido este martes en Bilbao a una mujer de 55 años acusada de haber matado presuntamente a su pareja, un hombre de 67 años, en el domicilio que ambos compartían en el barrio de Uribarri.
Los hechos han ocurrido durante la mañana, cuando la policía autonómica ha acudido a la vivienda tras recibir un aviso por un posible homicidio. A su llegada, los agentes han localizado en el interior del inmueble el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba claros signos de haber sufrido una muerte violenta.
En el domicilio se encontraba también la mujer, quien, según fuentes policiales, ha manifestado haber sido la autora de la muerte de su pareja. Ante estos hechos, la Ertzaintza ha procedido a su detención como presunta responsable de un delito de homicidio.
La policía vasca ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos y determinar lo ocurrido en el interior de la vivienda.
