Emakume bat atxilotu dute Bilbon, Uribarri auzoan bikotekidea hiltzea egotzita

Biktima, 67 urteko gizon bat, 55 urteko emakume atxilotuarekin bizi zen etxebizitzan aurkitu dute

BILBAO, 30/01/2026.- Trabajadores de la funeraria trasladan el cuerpo del hombre de 67 años que este viernes ha sido presuntamente asesinado en su domicilio de Bilbao por su pareja, una mujer de 55 años que ha sido detenida por la Ertzaintza.EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 55 urteko emakume bat atxilotu du astearte honetan Bilbon, bikotekidea, 67 urteko gizonezko bat, ustez hiltzea egotzita, biek Uribarri auzoan partekatzen zuten etxebizitzan.

Gertakaria goizean jazo da, agenteak etxebizitzara joan direnean, ustezko hilketa baten abisua jaso ostean. Iritsi direnean, agenteek gizon baten gorpua aurkitu dute eraikinaren barruan. Hildakoak indarkeriaz hil izanaren zantzu argiak zituen.

Etxebizitzan emakumea ere bazegoen, eta, polizia-iturrien arabera, bikotekidearen heriotzaren egilea izan dela adierazi du. Gertaera horien aurrean, Ertzaintzak atxilotu egin du, homizidio delitu bat egotzita.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko eta etxebizitza barruan zer gertatu zen zehazteko.

