Detenida una mujer de 60 años por robar en una vivienda del barrio del Antiguo
Agentes de la Ertzaintza detuvieron en la noche del jueves a una mujer de 60 años tras ser sorprendida robando en una vivienda unifamiliar del barrio del Antiguo, en San Sebastián.
La intervención se produjo sobre las 21:30 horas, después de que se activara la alarma de intrusión del inmueble. A su llegada, las patrullas comprobaron que una ventana de la planta baja estaba rota y que en el suelo se encontraba una llave inglesa, presuntamente utilizada para acceder al interior.
Desde el exterior, los agentes observaron a una mujer dentro de la vivienda, que desobedeció las indicaciones policiales y se desplazó a la planta superior, donde fue finalmente localizada escondida en un baño. La detenida presentaba una herida sangrante en una mano, supuestamente causada al romper el cristal.
En el interior se le intervinieron diversos objetos sustraídos, entre ellos un reloj, un monedero, una chapa plateada y varios juegos de llaves, que fueron devueltos a la persona propietaria.
La mujer fue arrestada por un delito de robo con fuerza en domicilio y será puesta a disposición judicial tras la finalización de las diligencias policiales.
