Donostia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

60 urteko emakume bat atxilotu dute Antigua auzoko etxebizitza batean lapurtzeagatik

Atxilotuak giltza ingeles batekin hautsi zuen leiho bateko kristala, eta etxean ezkutatuta aurkitu zuten.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzako agenteek 60 urteko emakume bat atxilotu zuten ostegun gauean, Donostiako Antigua auzoko etxebizitza batean lapurtzen harrapatu ostean.

Operazioa 21:30ak aldera jazo zen, eraikina baimenik gabe sartzeko alarma aktibatu eta gero. Agenteak iritsi zirenean, ikusi zuten beheko solairuko leiho bat apurtuta zegoela, eta lurrean giltza ingeles bat zegoela, ustez barrura sartzeko erabilia.

Kanpotik, agenteek emakume bat ikusi zuten etxe barruan, poliziaren aginduei kasurik egin gabe, eta goiko solairura joan zen, eta han aurkitu zuten azkenean, bainugela batean ezkutatuta. Atxilotuak zauri odoltsu bat zuen esku batean, ustez kristala apurtzean eragindakoa.

Barruan, lapurtutako hainbat objektu topatu zizkioten, besteak beste, erloju bat, diru-zorro bat, zilarrezko xafla bat eta hainbat giltza-sorta, eta jabeari itzuli zizkioten.

Emakumea etxean indarrez egindako lapurreta delitu bat egotzita atxilotu zuten, eta epailearen esku utziko dute, Poliziaren eginbideak amaitu ostean.

Ertzaintza Donostia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X