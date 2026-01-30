El Gobierno Vasco atiende en un año a 154 personas reconocidas con protección internacional

El Gobierno Vasco ha atendido a 154 personas beneficiarias de protección internacional en la denominada fase de autonomía en el último año, desde que asumiera la competencia el 1 de enero de 2025.

Hay que recordar, sin embargo, que la gestión no se refiere ni a los procedimientos de asilo, que sigue en manos del Ejecutivo español, ni tampoco a la gestión de los centros de acogida a refugiados y refugiadas.

La fase de autonomía del Sistema de Protección Internacional del Gobierno Vasco busca una plena inclusión en la sociedad de las personas reconocidas como refugiadas, reasentadas o apátridas. De esas 154 personas atendidas (114 unidades de convivencia) durante este primer año de gestión, en la actualidad, permanecen activas 93 unidades de convivencia, con 125 personas en seguimiento.

Entre las personas atendidas se observa una presencia mayor de hombres, 99 (61,9 %), que de mujeres 61 (38,1 %).

Por edades, el 76 % se concentra en la franja de 18-34 (45,0 %) y 35-64 años (31,2 %).

En cuanto a la procedencia, predominan las personas originarias de Ucrania (47), Mali (29), Sahara Occidental (23), Palestina (13), Somalia (12) y Afganistán (11).

En cuanto al despliegue territorial, aproximadamente la mitad de las personas atendidas en esta fase se concentran en Bizkaia -83 personas (51,9%)-, mientras que el resto se reparte de forma equilibrada entre Araba y Gipuzkoa -42 personas (26,2%) y 35 personas (21,9%), respectivamente.