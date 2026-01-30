AUTOGOBERNUA
Eusko Jaurlaritzak nazioarteko babesa duten 154 pertsona artatu ditu urtebetean

Urtebete igaro da Eusko Jaurlaritzak Nazioarteko Babes Sistemaren autonomia fasea bere gain hartu zuenetik eta balantzea egin du Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Sailak. Dena den, asilo prozedurak Espainiak Gobernuak kudeatzen ditu oraindik. 

Asilo eskatzaileak, artxiboko irudi batean. EITB

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak 154 pertsona artatu ditu urtebetean Nazioarteko Babes Sistemaren autonomia fasearen garapena 2025eko urtarrilaren 1ean bere gain hartu zuenetik.

Jaurlaritzaren eskumena da pertsona errefuxiatuen edo asilatuen harrera prozesuaren kudeaketa integrala garatzea, baina asilo eskaerak Espainiako Gobernuak ebazten ditu. 

Nazioarteko Babes Sistemaren autonomia-fasearen helburua da errefuxiatu, birasentatu edo aberrigabe gisa aitortutako pertsonak gizarteratzea. Artatutako 154 pertsona horietatik (114 bizikidetza unitate), gaur gaurkoz, 125 pertsonari ari zaie jarraipena egiten (93 bizikidetza unitate). 

Artatutako pertsonen profilari dagokionez, 99 gizonak (% 61,9) eta 61 (% 38,1) emakumeak dira. 

Adinari erreparatuta, berriz, gehienak 18-34 (% 45) eta 35-64 (% 31,2) urte bitartekoak dira. 

Jatorriari begiratuta, ostera, nagusiki Ukraina (47), Mali (29), Mendebaldeko Sahara (23), Palestina (13), Somalia (12) eta Afganistan (11). 

Bestalde, autonomia fase honetan artatutako pertsonen erdiak, gutxi gorabehera, Bizkaian kontzentratzen dira — 83 pertsona ( % 51,9) —, eta gainerakoak modu orekatuan banatzen dira Araban eta Gipuzkoan —42 pertsona ( % 26,2) eta 35 pertsona ( % 21,9), hurrenez hurren—.

