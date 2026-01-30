Osakidetza subraya que "la seguridad del paciente es irrenunciable" y revisa "proactivamente todos los datos" de vacunas
El director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo, ha asegurado que el Comité Técnico de Investigación y Trazabilidad puesto en marcha tras detectar el uso vacunas caducadas "hoy mismo está reunido ya" para analizar "todo el proceso" y recomendar mejoras porque, ha subrayado, "la seguridad del paciente es irrenunciable". Asimismo, ha explicado que se están "revisando proactivamente todos los datos" para "identificar si puede existir alguna incidencia adicional" a las detectadas.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, Berganzo ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y ha subrayado que, "desde el primer momento", se activaron "todos los mecanismos de seguridad del sistema".
Según ha indicado, "en cuanto se recibieron las primeras notificaciones, se puso en marcha el análisis" con "la prioridad" de identificar a las posibles personas afectadas, "evaluar el riesgo con los máximos expertos" y actuar "con rapidez y rigor".
Para ello, se ha trabajado con la Agencia Española de Medicamentos, el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi y el laboratorio fabricante y, con esas recomendaciones y los propios controles de Osakidetza, se ha contactado con las familias, se ha revisado "caso a caso" y ya se está "revacunando cuando corresponde".
En función de los últimos datos aportados este pasado jueves por Salud, se ha reducido a 30 las personas inoculadas con dosis caducadas de la vacuna hexavalente que deberán repetir el proceso de vacunación. Sin embargo, la investigación de este caso ha sacado a la luz 49 casos potenciales de personas vacunadas de tetravalente y 29 de triple vírica caducadas, casos que serán analizados por Osakidetza.
Berganzo ha indicado que se está "en análisis desde el inicio de todo el proceso, desde la compra hasta cuando se administra". Este análisis, ha permitido que, al revisar cartillas y registros, se haya observado que "hay incidencias con el registro, que acotaron el problema real a un número menor de personas que necesitaban la revacunación" de las que inicialmente se planteaban.
