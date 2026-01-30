Osakidetzak azpimarratu duenez "pazientearen segurtasuna oroz gaindi dago" eta txertoen "datu guztiak proaktiboki" berrikusten ari dira
Koldo Berganzo Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko zuzendariak "lasaitasun" mezua helarazi die herritarrei, eta azpimarratu du "hasiera-hasieratik" aktibatu zirela "sistemaren segurtasun-mekanismo guztiak".
Koldo Berganzo Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko zuzendariak ziurtatu duenez, iraungitako txertoak jarri izana jakin bezain pronto eratutako Ikerketa eta Trazabilitate Batzorde Teknikoa lanean da jada eta "bilduta dago", "prozesu osoa" aztertu eta hobekuntzak proposatzeko. Edonola ere, "pazienteen segurtasuna oroz gaindi" dagoela azpimarratu du eta "datu guztiak proaktiboki berrikusten" ari diela nabarmendu, detektatu direnez "bestelako gorabeherarik egon ote daitekeen identifikatzeko".
Onda Vascari emandako elkarrizketa batean, "lasaitasun" mezua igorri die Berganzok herritarrei, eta azpimarratu du "lehen unetik aktibatu" zirela "sistemaren segurtasun-mekanismo guztiak".
Azaldu duenez, "lehen jakinarazpenak jaso bezain pronto jarri zen martxan azterketa", "lehentasun" izanik eragindako pertsonak identifikatzea eta "aditu gorenekin arriskuak ebaluatzea" eta "azkar eta zorrotz" jokatzea.
Horretarako, Sendagaien Espainiako Agentziarekin, Euskadiko Txertoen Aholku Batzordearekin eta laborategi fabrikatzailearekin lan egin da, eta, gomendio horiekin eta Osakidetzaren kontrolekin berekin, familiekin harremanetan jarri gara, kasu bakoitza "bana bana" aztertu da, eta dagoeneko "txertoak berriz jartzen" ari dira "dagokionean".
Joan den ostegunean Osasun Sailak emandako azken datuen arabera, 30 pertsona inokulatu dira txerto hexabalentearen dosi iraungiekin, eta horiek txertaketa prozesua errepikatu beharko dute. Hala ere, kasu horren ikerketak argitara atera ditu tetrabalentearen txertoa hartu duten pertsonen 49 kasu potentzial eta hirukoitz birikoaren iraungitako txertoa jarritako 29 kasu; Osakidetza ari da jada horiek aztertzen.
Berganzoren esanetan, "prozesu osoa hasieratik aztertzen ari gara, erosi denetik administratu den artekoa". Azterketa horri esker, kartillak eta erregistroak berrikustean, ikusi ahal izan da "intzidentziak daudela erregistroan, eta horiei esker arazo errealaren neurria mugatu ahal izan da, berriz txertatzea behar duten pertsona kopurua hasieran uste zena baino murritzagoa" delarik.
Eusko Jaurlaritzak iraungitako beste bi txerto atzeman ditu, 78 kalteturekin
Zehazki, tetrabalenteari (49 pazienteri eragin diezaiekeena) eta txerto hirukoitz birikoari (29 kasu potentzialekin) dagozkie intzidentzia berri horiek. Azkenik, 30 pertsona baino gutxiago txertatu beharko dira berriro hexabalentearen harira.