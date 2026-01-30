Violencia machista
Un hombre agrede física y sexualmente a su pareja Vitoria-Gasteiz

Los hechos ocurrieron pasadas las 16:30 horas de este jueves en el barrio de El Pilar.
Euskaraz irakurri: Gizon batek eraso fisikoa eta sexuala egin dio bikotekideari Gasteizen
Agencias | EITB

Un joven de 21 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz después de que su pareja le denunciara por haberla agredido física y sexualmente en el barrio de El Pilar.

Los hechos ocurrieron pasadas las 16:30 horas de este jueves cuando una patrulla de la guardia urbana fue requerida para que se dirigiera a una lonja donde una mujer manifestaba haberse escapado de su pareja.

La mujer relató a los agentes que después de una discusión entre ambos el varón la había agredido física y sexualmente.

Los agentes, a la vista de las versiones de ambos y de las lesiones que presentaba la víctima, arrestaron al joven.

Horas después, a las 18:00 horas, la Policía Local detuvo a otro hombre de 48 años en el mismo barrio por agredir a su pareja.

