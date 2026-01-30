Gizon batek fisikoki eta sexualki egin dio eraso bikotekideari Gasteizen
Ostegunean gertatu zen erasoa, 16:30 aldera, El Pilar auzoan.
Gasteizko Udaltzaingoak 21 urteko gazte bat atxilotu du, El Pilar auzoan gertatutako eraso fisiko eta sexual baten egilea delakoan.
Ostegunean jazo zen erasoa, 16:30ean. Udaltzaingoaren patruila batek lonja batera joateko deia jaso zuen, han zegoen emakume batek bikotekidearengandik ihes egin zuela adierazi ostean.
Emakume horrek ertzainei esan zienez, bien arteko eztabaida baten ondotik, gizonak fisikoki eta sexualki egin zion eraso.
Agenteek, bien bertsioak entzunda eta biktimak zituen lesioak ikusita, gaztea atxilotu zuten.
Ordu batzuk geroago, 18:00etan, Udaltzaingoak 48 urteko beste gizon bat atxilotu zuen auzo berean, bikotekidea jotzeagatik.
