Detenido un hombre acusado de agredir a otro con arma blanca en Errenteria
Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer, viernes, en San Sebastián a un hombre de 36 años acusado de intentar matar a cuchilladas a otro durante una discusión ocurrida en el interior de un local de Errenteria (Gipuzkoa) en la que convivían, ha informado en una nota de prensa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Según esta fuente, la agresión se produjo el pasado 12 de enero, en un local ubicado en una céntrica calle de Errenteria. Agentes acudieron al lugar tras ser alertados de una pelea en su interior.
Una vez allí, los ertzainas hallaron a un hombre de 21 años que presentaba varias heridas sangrantes a la altura del tórax y en un hombro, al parecer, provocadas con un arma blanca. Una ambulancia asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Universitario Donostia, donde permaneció dos días ingresado.
Con la información aportada por el herido y el resto de las personas allí presentes, se pudo determinar que el autor había sido otro morador del local, el cual había huido después de perpetrar la agresión. Al parecer, ambos se habían enzarzado en una pelea tras una discusión por alguna desavenencia ocurrida días antes.
La Ertzaintza abrió entonces una investigación, tras la que se produjo el arresto. El ahora detenido ha sido puesto a disposición judicial este sábado, una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales.
