Albiste da
GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Errenterian beste gizon bat labanaz hiltzen saiatzea egotzita

Ertzaintzak atzo atxilotu zuen 36 urteko gizasemea, baina gertakariak hilaren 12an jazo ziren, Gipuzkoako udalerri horretako lokal batean. Biktima, 21 urtekoa, ospitaleratu egin behar izan zuten, zauri larriak baitzituen. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 36 urteko gizon bat atxilotu zuen atzo, ostirala, Errenterian (Gipuzkoa) beste bati labanaz eraso egitea egotzita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi duenez.

Iturri horien arabera, erasoa urtarrilaren 12an gertatu zen, Errenteria erdiguneko lokal batean. Bertan borrokaren bat gertatu zela jakinarazi zieten agenteei, eta bertara iritsitakoan, 21 urteko gizon bat zaurituta topatu zuten; hainbat zauri zituen bularraldean eta sorbaldan, arma zuri batekin egindakoak antza. Biktima bertan artatu ostean, ospitalera eraman zuten, eta bi egun eman zituen ingresatuta, lesio larriak baitziren. 

Zaurituak berak eta lokalean zeuden gainerako lagunek esandakoaren arabera, lokalean zegoen beste gizon bat izan zen erasotzailea; eraso egin ostean, baina, ihes egin zuen. Dirudienez, bi lagunek desadostasun bat izan zuten egun batzuk lehenago, eta eztabaidan hasi ziren; orduan gertatu zen erasoa. 

Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen gertakariaren nondik norakoak argitzeko, eta atzo bertan atxilotu zuen ustezko erasotzailea. 36 urteko gizasemea gaur utzi dute epailearen esku.

Errenteria Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X