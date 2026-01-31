Tres atendidos por inhalación de humo en un incendio en Usurbil y otro más en Errenteria
En el caso de Usurbil, las tres personas han sido atendidas en el lugar, pero en el caso de Errenteria, una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital Donostia. Además, se ha producido un incendio en un supermercado en Barañain, pero no ha habido heridos.
Tres personas han sido atendidas por inhalación de humo a consecuencia de un incendio registrado este sábado en un edificio de viviendas de Usurbil, mientras que una cuarta ha sido trasladada al Hospital Donostia por el mismo motivo a raíz de otro fuego declarado en un inmueble de Errenteria, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El primer incendio se ha declarado sobre las 15:50 horas en un edificio de tres plantas de la calle Etxebeste de Usurbil, adonde se han desplazado efectivos de los bomberos que han sofocado las llamas.
Una dotación asistencial ha atendido a las tres personas afectadas sin que haya sido necesario trasladarlas a un centro médico.
El segundo incendio se ha producido poco después, sobre las 16:00 horas, en el barrio de Zamalbide de Errenteria, donde, según los bomberos, un edificio de seis viviendas ha sufrido daños en varias dependencias y en la cubierta.
El Departamento de Seguridad ha señalado que una mujer ha sido trasladada al Hospital Donostia para ser atendida por inhalación de humo.
Un incendio eléctrico en un supermercado de Barañáin se salda sin heridos
Por otra pate, un incendio de origen eléctrico declarado este sábado en un supermercado de Barañáin, en la Plaza de los Tilos, se ha saldado sin personas afectadas, según han informado los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se han movilizado efectivos de los Bomberos de Cordovilla y de la Policía Local. El incendio se ha producido en un cuadro eléctrico situado en la zona de oficinas del establecimiento.
Los bomeros han extinguido el fuego, han ventilado el local y han verificado la calidad del aire. El incendio ha quedado extinguido sin que haya sido necesario realizar traslados sanitarios.
