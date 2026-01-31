Albiste da
Hiru pertsona artatu dituzte Usurbilen, sute batean kea arnasteagatik, eta beste bat Errenterian

Usurbile, hiru pertsonak tokian bertan artatu dituzte, baina Errenterian, Donostia Ospitalera eraman behar izan dute emakume bat. Barañaingo supermerkatu batean ere sutea izan da larunbat honetan baina ez da inor zauritu.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat sute izan dira gaur Euskal Herrian.

Batetik, hiru pertsona artatu behar izan dituzte Usurbilgo etxebizitza batean kea arnasteagatik. 15:50 aldera piztu da sua Etxebeste kaleko hiru solairuko eraikin batean. Suhiltzaileak bertaratu eta nahiko azkar itzali dituzte garrak.

Laguntza-dotazio batek hiru pertsona artatu ditu, baina ez da beharrezkoa izan osasun-zentro batera eramatea. 

Errenterian ere sutea izan da, eta pertsona bat Donostia Ospitalera eraman behar izan dute kea arnasteagatik.

16:00ak aldera piztu da sutea Zamalbide auzoan. Sei etxebizitzako eraikin batek kalteak izan ditu hainbat gelatan eta estalkian.

Bestalde, sute elektriko bat piztu da larunbat honetan Barañaingo supermerkatu batean, Ezkien Plazan, baina ez da inor kaltetu, larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez.

Cordovillako suhiltzaileak eta Udaltzaingoa bertaratu dira. Suhiltzaileek sua itzali, lokala aireztatu eta airearen kalitatea egiaztatu dute.

