Hoy arranca en Euskadi la prematriculación para el curso 2026-2027
El plazo de prematriculación en los centros educativos de Euskadi (Infantil, Primaria, Secundaria) comenzará hoy, 2 de febrero, y finalizará el día 13 del mismo mes. La prematrícula se podrá realizar de forma online o presencial, según se recoge en una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
Es un proceso obligatorio para nuevos alumnos o cambio de centro o modelo lingüístico, con listas provisionales el 24 de marzo de 2026 y definitivas el 21 de abril de 2026.
Las personas solicitantes podrán indicar cuantos centros deseen. En caso de que no se consiga plaza en ninguno de ellos y no se cuente con centros de referencia donde continuar los estudios, la Delegación Territorial de Educación les asignará una plaza dentro del área de influencia del solicitante.
Las listas de solicitantes se publicarán el 4 de marzo y las listas definitivas el 13 de abril.
La matriculación caerá en torno a un 5 %
