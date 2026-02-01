Albiste da
Hezkuntza
Astelehen honetan hasiko da Euskadin 2026-2027 ikasturterako aurrematrikulazio epea

Otsailaren 13ra arte egongo da zabalik aurrematrikula egiteko epea. Derrigorrez egin behar dute bi urteko ikasgeletako ikasleek, baita ikastetxe batera lehen aldiz sartzen direnek edo hizkuntza-eredua aldatu nahi dutenek ere.

EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan, otsailaren 2an, hasiko da Euskadiko ikastetxeetan aurrematrikulazio epea (Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan), eta hilaren 13an amaituko da. Aurrematrikula online edo presentzialki egin daiteke, EAEko Aldizkari Ofozialean iragan asteazkenean argitaratutako oharrean jasotzen denez. 

Aurrematrikulazioa derrigorrez egin beharreko prozesua da ikasle berrientzat edo ikastetxez zein hizkuntza-ereduz aldatu nahi dutenek. Behin-behineko zerrendak 2026ko martxoaren 24an aterako ditizte, eta behin betikoak 2026ko apirilaren 21ean. 

Nahi adina ikastetxe aukera daitezke. Aukeratutako zentro guztietan lekurik gabe geratzen direnen kasuan, eta ikasketak jarraitzeko erreferentzia-zentrorik ez badago, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleituko du plaza bat, eskatzailearen eragin-eremuaren barruan.

Egindako eskaeren zerrendak martxoaren 4an argitaratuko dituzte, eta behin betikoak apirilaren 13an.

Matrikulazioa % 5 inguru jaitsiko da

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak esan du bere Sailak kalkulatu duela % 5 jaitsiko dela datorren ikasturteko matrikulazioa, nahiz eta ikasturteak aurrera egin ahala iristen diren ikasle berriekin konpentsatuko den beherakada hori. Azken datuen arabera, 5.400 haur matrikulatu dira iazko irailetik gaur arte. 
