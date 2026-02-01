Hoy es noticia
ERE en Tubos Reunidos |
Tiempo revuelto |
Vacunas caducadas |
VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un hombre asesina a su pareja, una mujer de 52 años, en Pontevedra

El cuerpo de la mujer fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un hombre de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.
MOS (PONTEVEDRA), 01/02/2026.- Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como supuesto autor del crimen. EFE/ Salvador Sas
Euskaraz irakurri: Gizon batek bikotekidea hil du Pontevedran
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como supuesto autor del crimen.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.

Las mismas fuentes han indicado de que no constaban antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen.

La alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, ha declarado que se trata de vecinos de la zona "de toda la vida" y que, pese a haber mantenido una relación sentimental duradera, "llevaban separados un tiempo". Asimismo, ha señalado que la hermana de la víctima fue testigo de parte de lo sucedido y pudo confirmar que el presunto asesino escapó tras cometer tras los hechos, sin que todavía haya podido ser localizado.

El Ayuntamiento declarará luto oficial.

Si se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas este 2026 serían ya seis y los asesinatos ascenderían a 1348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

En tres de los cinco feminicidios registrados en 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Violencia machista Víctimas de violencia machista Galicia Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Salud precisa que las vacunas hexavalentes caducadas corresponden a los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián)

Las 30 personas afectadas, 25 bebés y cinco adultos, ya han comenzado a ser inoculadas. Respecto a las 78 personas que se sospecha que podría haber recibido vacunas caducadas de tetravalente y triple vírica, el Departamento ha contactado ya con ellas para determinar si han recibido una dosis caducada o se trata de un error de identificación.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un conductor investigado tras huir de un accidente y negarse a hacer el test de alcoholemia

Agentes de la Ertzaintza han imputado como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor que anoche se vio implicado en un accidente en Trapagarán con otro vehículo y trató de darse a la fuga, así como se negó a realizar la prueba de alcoholemia. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, hacia las 21:00 horas de este sábado dos vehículos se vieron implicados en una colisión por alcance a la altura del municipio vizcaíno vizcaíno y uno de los conductores tuvo que ser atendido en el lugar. El otro conductor, el que resultó ileso, trató de huir del lugar del siniestro, si bien los agentes lograron interceptarle.
Cargar más
Publicidad
X