Un hombre asesina a su pareja, una mujer de 52 años, en Pontevedra

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como supuesto autor del crimen.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.

Las mismas fuentes han indicado de que no constaban antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen.

La alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, ha declarado que se trata de vecinos de la zona "de toda la vida" y que, pese a haber mantenido una relación sentimental duradera, "llevaban separados un tiempo". Asimismo, ha señalado que la hermana de la víctima fue testigo de parte de lo sucedido y pudo confirmar que el presunto asesino escapó tras cometer tras los hechos, sin que todavía haya podido ser localizado.

El Ayuntamiento declarará luto oficial.

Si se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas este 2026 serían ya seis y los asesinatos ascenderían a 1348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

En tres de los cinco feminicidios registrados en 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española.