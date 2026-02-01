Albiste da
Gizon batek bikotekidea hil du Pontevedran

Emakumearen gorpua ahizpak aurkitu du, bere etxebizitzako lurrean, eta gizona ihes egiten ikusi du. Guardia Zibila gizonaren bila ari da atxilotzeko.

MOS (PONTEVEDRA), 01/02/2026.- Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como supuesto autor del crimen. EFE/ Salvador Sas
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

52 urteko emakumea hil du ustez bere bikotekideak igande honetan Pontevedrako Mos herrian. Guardia Zibila ustezko hiltzailearen bila ari da.

Ikerketaren gertuko iturriek jakitera eman dutenez, 52 urteko emakumearen ahizpa haren etxera iritsi denean, lurrean aurkitu du labankatuta hilda, eta haren bikotekidea, 57 urteko espainiarra, ihes egiten ikusi du.

Iturri horien arabera, ez zegoen bikotearen inguruko aurrekaririk VioGen biktimak babesteko sisteman.

Nidia Arevalo Mos herriko alkateak adierazi duenez, bertako bizilagunak ziren "betidanik", eta, harreman sentimental luzea izan bazuten ere, "denbora bat zeramaten banatuta". 

Udalak dolu ofiziala izendatuko du bihar herrian.

Kasua krimen matxista izan dela baieztatzen bada, 2026ko seigarren biktima litzateke. 2003tik 1.348 emakume hil dituzte bikote eta bikotekide ohiek. 

Aurten erregistratutako bost feminizidioetatik hirutan indarkeria matxistagatiko salaketak zeuden, % 60an. Hiru biktima espainiarrak ziren eta bi atzerritarrak, eta lau erasotzaile espainiarrak.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

