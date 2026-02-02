Atención al GPS: 6 carreteras vizcaínas cambian de nombre, incluida la A-8
Quienes circulan habitualmente por el área metropolitana de Bilbao seguirán recorriendo los mismos tramos de siempre, pero a partir de ahora lo harán bajo nuevas denominaciones oficiales.
Varias de las carreteras más transitadas de Bizkaia han cambiado de nombre como parte de una reorganización de la nomenclatura viaria impulsada por el Gobierno Vasco, con el objetivo de facilitar la comprensión de la red de carreteras y homogeneizarla con otros entornos urbanos.
El cambio más simbólico afecta a la histórica A-8 a su paso por el entorno metropolitano. El tramo comprendido entre Miribilla y Santurtzi deja atrás tanto su denominación oficial como su nombre popular, Variante Sur, para convertirse en la BI-10, una circunvalación que identifica de forma más clara su función dentro del sistema viario, según la Diputación Foral de Bizkaia.
También cambia de nombre uno de los ejes clave de acceso a Bilbao: el corredor del Txorierri, hasta ahora identificado como N-637, pasa a denominarse BI-30, una nomenclatura que se extiende incluso hasta el puente de Rontegi.
En la zona este de la capital, la subida por el alto de Santo Domingo deja de ser la BI-631 y adopta el nombre de BI-20, mientras que el acceso norte desde Asua por Enekuri se renombra como BI-11.
La actualización alcanza asimismo a otras vías más cortas pero muy utilizadas, como el acceso a la Universidad del País Vasco (EHU), que pasa a llamarse BI-747, o el tramo entre Kareaga y Galindo, ahora identificado como BI-744.
Estos cambios responden a la Ley 5/2018, que establece nuevos criterios para nombrar las carreteras en Euskadi. El sistema prioriza denominaciones más intuitivas, especialmente en accesos y circunvalaciones, siguiendo un modelo similar al de otras grandes ciudades, donde anillos y rondas se identifican con números fáciles de reconocer. En el caso de Bizkaia, todas las carreteras comienzan por el prefijo BI, seguido de cifras que permiten distinguir si se trata de una vía básica, complementaria, comarcal o local.
El cambio de denominaciones no es exclusivo de Bizkaia. La reorganización de la nomenclatura viaria se está aplicando también en Gipuzkoa y Álava, donde se han revisado los nombres de accesos, circunvalaciones y carreteras forales para unificar criterios y facilitar la orientación de los conductores. En esos territorios, los ajustes han tenido un impacto más discreto al no afectar a vías tan emblemáticas como las del entorno metropolitano de Bilbao.
La adaptación no se limita al papel. La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha un proyecto para actualizar progresivamente la señalización, con actuaciones que van desde el cambio completo de carteles hasta la sustitución parcial de elementos, con el objetivo de reducir las afecciones al tráfico. Los trabajos se realizarán en horario nocturno y se prolongarán durante los próximos años.
Mientras tanto, puede que durante un tiempo conductores y navegadores tengan que hacer un pequeño ejercicio de traducción mental. La carretera es la misma, pero el nombre ya no: una actualización pensada para que, a la larga, ni el GPS ni quien va al volante pierdan el rumbo.
