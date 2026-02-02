Kontuz GPSarekin: A-8 barne, 6 errepidek izena aldatu dute Bizkaian
Une batez, gidariek eta nabigatzaileek izen berriei ohitu beharko diete. Garai bateko Hegoaldeko Saihesbideak BI-10 izena hartuko du, eta Txorierriko korridorea BI-30 izango da orain aurrerantzean.
Bilboko metropoli-barrutian ibili ohi direnek betiko ibilbide berberak erabiltzen jarraituko dute, baina hemendik aurrera izen ofizial berriekin egingo dute. Bizkaian gehien erabiltzen diren errepideetako batzuek izena aldatu dute, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako bide-nomenklaturaren berrantolaketa baten barruan, errepide-sarearen ulermena errazteko eta beste hiri-ingurune batzuekin homogeneizatzeko.
Aldaketa sinbolikoenak A-8 autobideari eragiten dio, metropoliaren ingurutik igarotzean. Miribilla eta Santurtzi arteko zatiak atzean uzten ditu izen ofiziala eta herri-izena (Hegoaldeko Saihesbidea), eta BI-10 bihurtzen da. Saihesbide horrek argiago identifikatzen du bide-sistemaren barruan duen funtzioa, Foru Aldundiak jakitera eman duenez.
Bilbora sartzeko funtsezko ardatzetako bati ere izena aldatu zaio: Txorierriko korridoreari, orain arte N-637 bezala identifikatua, BI-30 izena eman zaio, Arrontegiko zubiraino ere hedatzen den nomenklatura.
Hiriburuaren ekialdean, Santo Domingo gaineko igoera ez da BI-631, eta BI-20 izena hartzen du; Asuatik Enekuritik datorren iparraldeko sarbideari, berriz, BI-11 deitzen zaio.
Eguneratzeak bide laburrago baina erabiliagoak ere hartzen ditu, hala nola Euskal Herriko Unibertsitaterako (EHU) sarbidea, BI-747 izena hartuko duena, edo Kareaga eta Galindo arteko zatia, orain BI-744 bezala identifikatuta dagoena.
Aldaketa horiek 5/2018 Legeari erantzuten diote, lege horrek irizpide berriak ezartzen baititu Euskadiko errepideak izendatzeko. Sistemak izen intuitiboagoei ematen die lehentasuna, batez ere sarbideetan eta ingurabideetan, beste hiri handi batzuen antzeko ereduari jarraituz, zeinetan eraztunak eta errondak erraz ezagutzen diren zenbakiekin identifikatzen baitira. Bizkaian, errepide guztiak BI aurrizkiarekin hasten dira, eta, ondoren, oinarrizko bidea, osagarria, eskualdekoa edo tokikoa den bereizteko aukera ematen duten zifrak daude.
Izen-aldaketa ez da Bizkaian bakarrik gertatzen. Bide-nomenklaturaren berrantolaketa Gipuzkoan eta Araban ere aplikatzen ari da; izan ere, sarbideen, saihesbideen eta foru-errepideen izenak berrikusi dira, irizpideak bateratzeko eta gidarien orientazioa errazteko. Lurralde horietan, doikuntzek eragin txikiagoa izan dute, Bilboko metropoli-inguruaren moduko bide enblematikoei ez baitiete eragin.
Egokitzapena ez da paperera mugatzen. Bizkaiko Foru Aldundiak seinaleztapena pixkanaka eguneratzeko proiektu bat jarri du martxan, eta, besteak beste, kartelak erabat aldatuko dira eta elementuak partzialki aldatuko dira, zirkulazioan ahalik eta eragin txikiena izateko. Lanak gauez egingo dira, eta datozen urteetan luzatuko dira.
Bitartean, baliteke denbora batez gidariek eta nabigatzaileek itzulpen mentalaren ariketa txiki bat egin behar izatea. Errepidea bera da, baina izena jada ez: epe luzera ez GPSak ez bolantean doanak norabidea gal ez dezaten pentsatutako eguneraketa da.
