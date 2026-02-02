Osakidetza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La madre de uno de los bebés vacunados con dosis caducadas denuncia que le da “un poco de inseguridad” esta situación

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iraungitako dosiarekin txertatutako haurtxo baten amak salatu du "segurtasunik eza" ematen diola egoera horrek
author image

EITB

Última actualización

La madre de uno de los bebés que recibió una dosis de la vacuna Hexavalente caducada lamenta que esta situación le genera “inseguridad”, ya que siempre ha pensado que Osakidetza lo hace todo bien. Asegura que le han pedido perdón y ya le han dado una cita para volver a vacunar al menor.

Vacunas Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Salud carga contra EH Bildu y asegura que hacer público el caso de las vacunas caducadas "sobraba"

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha explicado en el programa "Egun On" de ETB1 que desde el Departamento se quería trasladar "un mensaje claro" a las familias y para ello pidieron informes a las autoridades competentes. Afirma que estaban a la espera, cuando EH Bildu hizo público el caso. "Si lo sabían desde 10 días antes, ¿por qué no hicieron nada?, En este caso nosotros conocíamos los hechos, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiéramos sabido?", se ha preguntado. 

Cargar más
Publicidad
X