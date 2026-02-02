ENTREVISTA EN ETB

Salud carga contra EH Bildu y asegura que hacer público el caso de las vacunas caducadas "sobraba"

18:00 - 20:00
La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha explicado en el programa "Egun On" de ETB1 que desde el Departamento se quería trasladar "un mensaje claro" a las familias y para ello pidieron informes a las autoridades competentes. Afirma que estaban a la espera, cuando EH Bildu hizo público el caso. "Si lo sabían desde 10 días antes, ¿por qué no hicieron nada?, En este caso nosotros conocíamos los hechos, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiéramos sabido?", se ha preguntado. 

