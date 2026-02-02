Vuelven a bajar un 0,1 % los nacimientos en Euskadi después de dos trimestres al alza
El número de nacimientos en Euskadi durante el tercer trimestre de 2025 fue de 3.292, lo que supone un descenso del 0,1 % (4 menos) respecto del mismo periodo del año anterior, cuando en la primera mitad del ejercicio se habían apuntado aumentos por encima del 2 % en los dos trimestres.
Por territorios, en Álava, con 547 nacimientos, se dio un aumento interanual del 3,2 %; en Bizkaia con 1.616 descendieron un 4,7 % y en Gipuzkoa, con 1.129 aumentaron un 5,5 %.
Según el orden de nacimiento, más de la mitad, 1.711, fueron primeros hijos o hijas; 1.135 (34,5 %) llegaron a familias en las que ya había otro y el porcentaje de nacimientos de orden tercero o posterior se situó en el 13,5 %. En el mismo periodo de 2024 este último porcentaje fue del 12,4 %.
Según la edad de la madre, el grupo con más nacimientos fue el de 30 a 34 años (35 %), junto con el de 35 a 39 años (33 %), con lo que el 68 % de los alumbramientos correspondieron a mujeres en la treintena.
Presentaron porcentajes inferiores el grupo de 25-29 años (14,4 %) y el de menores de 25 años (7,4 %), en tanto que el grupo de madres de 40 años y más años alcanzó el 10,2 %. Entre las madres solteras hubo un mayor porcentaje de menores de 25 años, el 11,3 %.
En el 27,9 % de los nacimientos el verano del año pasado la madre era de nacionalidad extranjera. En el mismo periodo de 2024 este porcentaje fue del 25,7 %. Por territorios históricos, en Álava subió ese porcentaje al 34,4 %, y bajó al 26,9 % en Bizkaia y al 26,1 % en Gipuzkoa.
