JAIOTZA-TASA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jaiotzak % 0,1 jaitsi dira berriro Euskadin, bi hiruhilekotan gora egin ondoren

Lurraldeka, urte arteko % 3,2ko hazkundea izan zen Araban, 547 jaiotzarekin; Bizkaian % 4,7 jaitsi ziren 1.616 jaiotzarekin; eta Gipuzkoan % 5,5 igo ziren 1.129 jaiotzarekin.

Haurtxoa bebe
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025eko hirugarren hiruhilekoan 3.292 haur jaio ziren Euskadin, hau da, aurreko urteko aldi berean baino % 0,1 gutxiago (4 gutxiago); izan ere, ekitaldiaren lehen erdian % 2tik gorako igoerak erregistratu ziren bi hiruhilekoetan.

Lurraldeka, urte arteko % 3,2ko hazkundea izan zen Araban, 547 jaiotzarekin; Bizkaian % 4,7 jaitsi ziren 1.616 jaiotzarekin; eta Gipuzkoan % 5,5 igo ziren 1.129 jaiotzarekin.

Jaiotza-hurrenkeraren arabera, erdia baino gehiago, 1.711, lehenengo seme-alabak izan ziren; 1.135 ( % 34,5) aurretik beste haur bat zegoen familietara iritsi ziren, eta hirugarren edo ondorengo jaiotzak % 13,5 izan ziren. 2024ko aldi berean, azken ehuneko hori % 12,4 izan zen.

Amaren adinaren arabera, jaiotza gehien izan zituen taldea 30 eta 34 urte artekoa izan zen ( % 35), gero 35 eta 39 urte artekoa ( % 33); beraz, erditzeen % 68tan 30 eta 40 urte bitarteko emakumeak izan ziren.

Ehuneko txikiagoak izan zituzten 25-29 urtekoen taldeak ( % 14,4) eta 25 urtetik beherakoen taldeak ( % 7,4), eta 40 urte eta gehiagoko amen taldeak % 10,2 izan ziren. 25 urtetik beherakoen ehunekoa handiagoa izan zen ama ezkongabeen artean, % 11,3.

Jaiotzen % 27,9an, iazko udan, ama atzerritarra zen. 2024ko aldi berean, ehuneko hori % 25,7koa izan zen. Lurraldeka, ehuneko hori % 34,4ra igo zen Araban, eta % 26,9ra eta % 26,1era jaitsi Bizkaian eta Gipuzkoan.

Osakidetza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X