Debate sobre la prohibición de las redes sociales: los expertos afirman que es positivo

Euskaraz irakurri: Adituek ongi ikusten dute 16 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzea
A pesar del debate que ha suscitado la decisión del Gobierno de España, los expertos lo tienen claro: tener una edad de referencia es beneficioso para la sociedad. Sin embargo, reconocen que no será fácil cumplir con la prohibición. 

