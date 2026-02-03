SARE SOZIALAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Adituek ongi ikusten dute 16 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzea

Mireia Centeno sikologo eta pedagogoa sare sozialei buruz
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Psikologo eta pedagogoentzat erreferentziazko adin bat izatea onuragarria da, nahiz eta argi duten ez dela erraza izango debekua betetzea. Kalean, berriz, denetariko iritziak daude, baina askorentzat debekuak ez du arazoa konponduko.

Sare Sozialak Espainiako gobernua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X