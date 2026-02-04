Cerrado para seis meses el túnel de Artxanda entre Ugasko y Txorierri para acometer obras de renovación de la infraestructura

Esta pasada medianoche se ha cerrado al tráfico el Artxanda entre Ugasko y Txorierri y así permanecerá durante al menos seis meses, el tiempo previsto para acometer las obras de renovación de la infraestructura.

El departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha informado de que durante ese periodo seguirá operativa la conexión desde Bilbao por el túnel 1 desde La Salve al Txorierri y por los accesos habituales de Enekuri y Santo Domingo.

El objetivo de los trabajos será reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura, con una inversión total prevista de casi 13 millones de euros.

La actuación contempla la mejora de la impermeabilización del revestimiento, la renovación integral de los sistemas de ventilación y alumbrado, sustituyendo la iluminación actual por tecnología LED de bajo consumo, así como la incorporación de nuevos sistemas de seguridad.

Por los túneles de Artxanda circulan diariamente unos 30 000 vehículos, ya quees un enlace estratégico para conectar Bilbao con la comarca del Txorierri, el Aeropuerto de Bilbao y el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.