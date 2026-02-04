Artxanda
Artxandako tunela itxi dute sei hilabeterako Ugasko eta Txorierri artean, azpiegitura berritzeko lanak egiteko

Denbora horretan, Bilbo eta Txorierri arteko lotura bermatuta egongo da lehen tunelaren bitartez, baita Enekuriko eta Egirletako ohiko sarbideen bitartez ere. lanen helburua azpiegituraren segurtasuna, efizientzia eta jasangarritasuna indartzea izango da, eta guztira ia 13 miloi euroko inbertsioa aurreikusi da.
ARTXANDA-PEAJE-DIPUTACION.JPG

Artxandako tunelak. Argazkia: Interbiak.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gauerdiaz geroztik itxita dago Artxandako tunela Ugasko eta Txorierri artean eta hala geongo da gutxienez datozen sei hilabetetan, azpiegitura berritzeko lanak egin bitartean.

Bizkaiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Foru Sailak jakinarazi duenez, Bilbotiko lotura bermatuko da 1. tunelaren bidez (La Salve–Txorierri) eta Enekuriko eta Egirletako ohiko sarbideetatik barrena. 

Lanen helburua azpiegituraren segurtasuna, efizientzia eta jasangarritasuna indartzea izango da, eta guztira ia 13 miloi euroko inbertsioa aurreikusi da.  

Hainbat lan egingo dira: estaldura hobetu, aireztapen- eta argiteria-sistemak berritu, kontsumo txikiko LED teknologia ezarri, eta segurtasun sistema berriak gehitu.

Artxandako tuneletan barrena 30. 000 ibilgailu inguru ibiltzen dira egunero, Bilbo Txorierri eskualdearekin, Bilboko Aireportuarekin eta Bizkaiko Parke Zientifiko eta Teknologikoarekin konektatzeko lotune estrategikoa baita.

Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Artxanda Gizartea

