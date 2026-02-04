Alerta meteorológica
Clases suspendidas, 3000 personas desalojadas y carreteras cortadas en Andalucía por el paso de la borrasca Leonardo

La provincia de Cádiz permanece en alerta roja por intensas lluvias. Preocupa especialmente las sierras y las zonas inundables, por lo que la Unidad Militar de Emergencias trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.
SEVILLA (ESPAÑA), 02/02/2026.- Vista de los árboles caídos en la avenida de La Palmera, en Sevilla por la nueva borrasca, que ha irrumpido este lunes en Andalucía y ha dejado de momento más de 150 incidencias solo en la provincia de Sevilla, donde cinco personas han resultado heridas a raíz de distintos desprendimientos provocados por las fuertes rachas de viento, se ha informado a EFE Emergencias 112. EFE/Raúl Caro
La borrasca Leonardo ha causado estragos a su paso por Sevilla. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eskolak etenda, 3000 pertsona etxetik atera eta errepideak moztuta Leonardo depresioaren ondorioz Andaluzian

Última actualización

La borrasca Leonardo ha provocado este miércoles que se suspendan las clases presenciales en Andalucía, excepto en Almería, el desalojo preventivo de 3.000 personas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, y el corte de la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla a la altura de Jerez de la Frontera.

Además, la circulación de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera se encuentra interrumpida debido a un desprendimiento de tierras en el municipio de Álora.

En la provincia de Cádiz, en alerta roja, los bomberos han tenido que actuar en unas 40 intervenciones a lo largo de esta noche por incidencias relacionadas con las lluvias, aunque ninguna de ellas de relevancia, según ha informado el consorcio provincial.

En Grazalema, zona que está en aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en las primeras 6 horas y media de este miércoles han caído 165 litros de agua por metro cuadrado, pero no se han registrado tampoco incidencias relevantes.

Sevilla

Un total de siete carreteras se encuentran cortadas en la provincia de Sevilla y hay cortes de suministro eléctrico en Coripe y zonas rurales de Morón de la Frontera, con unos 1900 usuarios afectados a consecuencia del paso de la borrasca, según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Huelva

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), por su parte, ha informado de que a pesar de que el nivel del río Guadiana ha registrado durante las últimas horas una importante subida, provocada por los desembalses extraordinarios de las presas de Alqueva, Pedrógão (Portugal) y Chanza, la situación no ha provocado incidencias ni desbordamientos reseñables.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha precisado que trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.

El mensaje Es-Alert de alerta de Protección Civil fue enviado ayer por la tarde a los teléfonos de 48 municipios andaluces afectados por el paso de la borrasca Leonardo con fuertes lluvias y vientos.

Se trata de los avisos rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) y serranía de Ronda (Málaga) y naranja en la zona del alto estrecho gaditano y además se ha enviado otro mensaje Es-Alert a Jaén para la zona de Los Puentes por riesgo de inundaciones.

Andalucia Alertas Meteorológicas Eguraldia Sociedad

