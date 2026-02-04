Eskolak bertan behera, 3000 lagun ebakuatuta eta errepide anitz itxita Andaluzian, Leonardo ekaitzaren ondorioz
Cadiz alerta gorrian dago euriteengatik. Mendilerroek eta urpean gera daitezkeen guneek bereziki piztu dute kezka. Hori dela eta, UME Larrialdietarako Unitate Militarrak meatzaritzako baltsei eusteko eta hainbat tokitan uretako eta lurreko erreskateak egiteko lan egingo du.
Eskolak bertan behera utzi dituzte asteazken honetan Andaluzian, Almerian izan ezik Leonardo ekaitzaren ondorioz. Gainera, Cadiz, Jaen eta Malaga probintzietan 3.000 pertsona etxetik atera dituzte, eta AP-4 autobidea itxi dute Cadiz eta Sevilla artean, Jerez de la Frontera parean.
Bestalde, Malaga eta Antequera arteko abiadura handiko zirkulazioa etenda dago, Alora udalerrian lur-jausi bat izan baita.
Cadizeko probintzian alerta gorrian daude, eta suhiltzaileek 40 esku-hartze inguru egin behar izan dituzte gaur gauean, euriteekin lotutako gorabeherengatik, baina horietako bat ere ez da garrantzitsua, probintziako partzuergoak jakinarazi duenez.
Grazaleman, Estatuko Meteorologia Agentziaren (AEMET) abisu gorrian dagoen eremuan, asteazken honetako lehen 6 ordu eta erdian 165 litro ur bota ditu metro koadroko, baina ez da gorabehera nabarmenik izan.
Sevilla
Guztira zazpi errepide itxita daude Sevillako probintzian, eta hornidura elektrikoaren mozketak daude Coripen eta Moron de la Fronterako landa-eremuetan. Depresioak 1900 erabiltzaile kaltetu ditu, Gobernuak Sevillan duen Ordezkariordetzaren arabera.
Huelva
Bestalde, Ayamonteko Udalak (Huelva) jakinarazi duenez, nahiz eta Guadiana ibaiaren mailak igoera handia izan duen azken orduetan, Alqueva, Pedroo (Portugal) eta Chanzako presetako ezohiko urtegien hustuketek eraginda, egoerak ez du gorabehera edo gainezkatze nabarmenik eragin.
Larrialdietarako Unitate Militarrak (EEU) zehaztu duenez, Andaluziako hainbat tokitan meatzaritzako putzuak geldiarazteko eta uretako eta lurreko erreskateak egiteko lan egingo du.
Babes Zibileko alertako Es-Alert mezua Andaluziako 48 udalerritako telefonoetara bidali zuten atzo arratsaldean, eurite eta haize gogorrekin Leonardo depresioaren eraginez.
Euriagatik abisu gorria Grazaleman (Cadiz) eta Ronda mendilerroan (Malaga) eta laranja Cadizko itsasarte garaiaren inguruan. Gainera, Es-Alert beste mezu bat bidali da Jaenera, Los Puentes eremurako, uholdeak izateko arriskuagatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Artxandako tunela itxi dute sei hilabeterako Ugasko eta Txorierri artean, azpiegitura berritzeko lanak egiteko
Denbora horretan, Bilbo eta Txorierri arteko lotura bermatuta egongo da lehen tunelaren bitartez, baita Enekuriko eta Egirletako ohiko sarbideen bitartez ere. lanen helburua azpiegituraren segurtasuna, efizientzia eta jasangarritasuna indartzea izango da, eta guztira ia 13 miloi euroko inbertsioa aurreikusi da.
Urtero 16.000 minbizi-kasu berri diagnostikatzen dira Euskadin, baina biziraupena % 57tik gorakoa da
Bularreko minbizia edo prostatakoa dira gehien gainditzen direnak, bost urtera % 75 eta % 85 bitarteko biziraupenarekin. Halaber, haurren minbiziaren biziraupenak ere hobera egin du: 15 urtetik beherakoek % 80 inguruko biziraupen-tasak dituzte, Osakidetzaren datuen arabera.
Hiru ibilgailuk talka egin dute eta auto-ilara luzeak sortu dira Avanzadan, Erandiorako noranzkoan
Istripuaren ondorioz, BI-637 errepideko errei bat itxi behar izan dute, Leioa parean, egunero trafiko handia duen tarte batean.
Makilak hartuta kopla kantari aterako dira gaur Euskal Herriko hainbat txokotan, Santa Ageda bezperan
Euskal jantzi tradizionalez jantzita eta makilak eskuan, kalez kale koplak kantatzera aterako dira lurra esnatzeko helburuarekin.
Albiste izango dira: Santa Ageda bezpera, sare sozialak adingabeei debekatzea eta pentsioei buruzko dekretua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Blusa eta nesken kalejiraren ibilbidea moldatzea proposatu du Gasteizko Udalak, segurtasun arrazoiengatik
Andre Mari Zuriaren plazan hasi eta bukatuko den ibilbide zirkularra jarri du mahai gainean Udalak. Orain, kuadrillek hilabeteko epea dute proposamena aztertu eta ekarpenak egiteko.
Adituek ongi ikusten dute 16 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzea
Psikologo eta pedagogoentzat erreferentziazko adin bat izatea onuragarria da, nahiz eta argi duten ez dela erraza izango debekua betetzea. Kalean, berriz, denetariko iritziak daude, baina askorentzat debekuak ez du arazoa konponduko.
Iraungitako txertoa jaso zuten 23 pertsonari txerto hexabalentea jarri diete berriro
Alberto Martinez Osasun sailburuak azaldu duenez, iraungitako txerto hexabalentea 29 pertsona gehiagori jarri ote zitzaien ikertzen ari dira, baina erregistroan egindako akatsak izan daitezkeela aurreratu du. Dena den, txertoen intzidentzia "bideratuta" dagoela eta orain gertaturikoa argitzea falta dela adierazi du.
Hiru pertsona atxilotu dituzte Obanosen, horietako bat larri zaurituta, etxebizitza batean izandako leherketa batean
Lehen hipotesien arabera, hiru atxilotuak leherketa eragin duen osagairen bat manipulatzen ari ziren.