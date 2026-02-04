Alerta meteorologikoa
Eskolak bertan behera, 3000 lagun ebakuatuta eta errepide anitz itxita Andaluzian, Leonardo ekaitzaren ondorioz

Cadiz alerta gorrian dago euriteengatik. Mendilerroek eta urpean gera daitezkeen guneek bereziki piztu dute kezka. Hori dela eta, UME Larrialdietarako Unitate Militarrak meatzaritzako baltsei eusteko eta hainbat tokitan uretako eta lurreko erreskateak egiteko lan egingo du.

SEVILLA (ESPAÑA), 02/02/2026.- Vista de los árboles caídos en la avenida de La Palmera, en Sevilla por la nueva borrasca, que ha irrumpido este lunes en Andalucía y ha dejado de momento más de 150 incidencias solo en la provincia de Sevilla, donde cinco personas han resultado heridas a raíz de distintos desprendimientos provocados por las fuertes rachas de viento, se ha informado a EFE Emergencias 112. EFE/Raúl Caro
Leonardo depresioak kalteak eragin ditu Sevillan. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Eskolak bertan behera utzi dituzte asteazken honetan Andaluzian, Almerian izan ezik Leonardo ekaitzaren ondorioz. Gainera, Cadiz, Jaen eta Malaga probintzietan 3.000 pertsona etxetik atera dituzte, eta AP-4 autobidea itxi dute Cadiz eta Sevilla artean, Jerez de la Frontera parean.

Bestalde, Malaga eta Antequera arteko abiadura handiko zirkulazioa etenda dago, Alora udalerrian lur-jausi bat izan baita.

Cadizeko probintzian alerta gorrian daude, eta suhiltzaileek 40 esku-hartze inguru egin behar izan dituzte gaur gauean, euriteekin lotutako gorabeherengatik, baina horietako bat ere ez da garrantzitsua, probintziako partzuergoak jakinarazi duenez.

Grazaleman, Estatuko Meteorologia Agentziaren (AEMET) abisu gorrian dagoen eremuan, asteazken honetako lehen 6 ordu eta erdian 165 litro ur bota ditu metro koadroko, baina ez da gorabehera nabarmenik izan.

Sevilla

Guztira zazpi errepide itxita daude Sevillako probintzian, eta hornidura elektrikoaren mozketak daude Coripen eta Moron de la Fronterako landa-eremuetan. Depresioak 1900 erabiltzaile kaltetu ditu, Gobernuak Sevillan duen Ordezkariordetzaren arabera.

Huelva

Bestalde, Ayamonteko Udalak (Huelva) jakinarazi duenez, nahiz eta Guadiana ibaiaren mailak igoera handia izan duen azken orduetan, Alqueva, Pedroo (Portugal) eta Chanzako presetako ezohiko urtegien hustuketek eraginda, egoerak ez du gorabehera edo gainezkatze nabarmenik eragin.

Larrialdietarako Unitate Militarrak (EEU) zehaztu duenez, Andaluziako hainbat tokitan meatzaritzako putzuak geldiarazteko eta uretako eta lurreko erreskateak egiteko lan egingo du.

Babes Zibileko alertako Es-Alert mezua Andaluziako 48 udalerritako telefonoetara bidali zuten atzo arratsaldean, eurite eta haize gogorrekin Leonardo depresioaren eraginez.

Euriagatik abisu gorria Grazaleman (Cadiz) eta Ronda mendilerroan (Malaga) eta laranja Cadizko itsasarte garaiaren inguruan. Gainera, Es-Alert beste mezu bat bidali da Jaenera, Los Puentes eremurako, uholdeak izateko arriskuagatik.

