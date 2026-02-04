Coplas y bastones tomarán hoy las calles de Euskal Herria en la víspera de Santa Águeda

Como cada 4 de febrero, cientos de personas saldrán a la calle en barrios y pueblos de Euskal Herria para cantar las coplas en honor a Santa Águeda. Ataviados con los tradicionales trajes de baserritarra y bastón en mano, coros y cuadrillas cantarán las tradicionales coplas mientras golpean el suelo.

Según dice la tradición, el sonido de los bastones sirve para despertar la naturaleza, que hasta esta fecha había permanecido dormida, favoreciendo la fertilidad del campo y la llegada de la primavera.

Antiguamente, los chicos jóvenes eran los únicos que salían a la calle a cantar, pero más adelante la tradición se extendió entre mujeres y personas de todas las edades.

Según la historia, Águeda era una mujer siciliana que rechazó casarse con el gobernador Quiciano, motivo por el que la encarcelaron. Allí fue torturada y le cortaron los pechos. Murió con tan solo 21 años. El cristianismo la tiene como la primera virgen mártir del Oeste de la Europa Occidental.

Conmovidos quizá por dicho relato, su historia llegó para quedarse a Euskal Herria. Hay quien dice que fueron los marineros quienes trajeron la tradición. Otros, sin embargo, la relacionan con el solsticio de invierno. De ahí viene el rito de despertar la naturaleza.