4 DE FEBRERO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Coplas y bastones tomarán hoy las calles de Euskal Herria en la víspera de Santa Águeda

Ataviados con trajes tradicionales y bastón en mano, saldrán a cantar coplas mientras golpean el suelo con el objetivo de despertar la naturaleza.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Makilak hartuta kopla kantari aterako dira gaur Euskal Herriko hainbat txokotan, Santa Ageda bezperan
author image

EITB

Última actualización

Como cada 4 de febrero, cientos de personas saldrán a la calle en barrios y pueblos de Euskal Herria para cantar las coplas en honor a Santa Águeda. Ataviados con los tradicionales trajes de baserritarra y bastón en mano, coros y cuadrillas cantarán las tradicionales coplas mientras golpean el suelo.

Según dice la tradición, el sonido de los bastones sirve para despertar la naturaleza, que hasta esta fecha había permanecido dormida, favoreciendo la fertilidad del campo y la llegada de la primavera.

Antiguamente, los chicos jóvenes eran los únicos que salían a la calle a cantar, pero más adelante la tradición se extendió entre mujeres y personas de todas las edades.

Según la historia, Águeda era una mujer siciliana que rechazó casarse con el gobernador Quiciano, motivo por el que la encarcelaron. Allí fue torturada y le cortaron los pechos. Murió con tan solo 21 años. El cristianismo la tiene como la primera virgen mártir del Oeste de la Europa Occidental.

Conmovidos quizá por dicho relato, su historia llegó para quedarse a Euskal Herria. Hay quien dice que fueron los marineros quienes trajeron la tradición. Otros, sin embargo, la relacionan con el solsticio de invierno. De ahí viene el rito de despertar la naturaleza.

Titulares de Hoy Santa Águeda Comunidad Autonóma Vasca Navarra Iparralde Sociedad

Te puede interesar

ARTXANDA-PEAJE.JPG
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cerrado para seis meses el túnel de Artxanda entre Ugasko y Txorierri para acometer obras de renovación de la infraestructura

Durante este tiempo, la conexión entre Bilbao y Txorierri estará garantizada a través del primer túnel, así como a través de los accesos convencionales de Enekuri y Egirleta. El objetivo de las obras es reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura, con una inversión total prevista de casi 13 millones de euros.

Cargar más
Publicidad
X