El cáncer no es una lucha, no es una guerra

Euskaraz irakurri: Minbizia ez da borroka bat, ez da gerra bat
El cáncer se define muchas veces como una lucha, se utiliza un lenguaje bélico, y la responsabilidad de ganar esa batalla se atribuye al paciente. Se hace hincapié en la actitud y la voluntad de la persona enferma, pero, según diversos estudios psicológicos, este pensamiento no es nada adecuado e incluso dificulta la superación de la enfermedad.

Cáncer Enfermedades Sociedad

