SANTA AGUEDA
El Coro de Arratia cumple 75 años cantando en Santa Águeda

Arratiako Korua Begoñan 2026 Santa Ageda
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Santa Ageda bezpera: Arratiako Koruak 75 urte bete ditu santa eskean
author image

EITB

Última actualización

Nació en 1951, a raíz de la fusión de los coros de Artea y Areatza, y desde entonces nunca ha faltado a la cita el 4 de febrero. Después de cantar en varias localidades de Bizkaia, se dirigien a la capital, para cantar y recaudar dinero para la asociación Cáritas.

Arratia-Nervión Bilbao Bizkaia Santa Águeda Sociedad

