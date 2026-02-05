El paso de la borrasca Leonardo sigue azotando Andalucía con más de 3500 personas desalojadas

La borrasca Leonardo sigue golpeando Andalucía, y según la previsión meteorológica la inestabilidad continuará al menos hasta el fin de semana.

Desde la llegada de la borrasca Leonardo el pasado lunes, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado 2231 incidencias. Además, hasta ahora son unas 3500 personas las que se encuentran desalojadas en prevención de zonas inundables, la mayor parte en la provincia de Cádiz, donde se han evacuado a más de 2000 en diferentes zonas. El resto se reparte entre las provincias de Jaén, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.

Desde la EMA se insiste "en la necesidad de extremar la precaución y seguir las instrucciones del 112 de no cruzar nunca, bajo ningún concepto, zonas inundadas o afectadas por balsas de agua".

La Junta mantiene la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

Buscan a una mujer que cayó a un río en Sayalonga (Málaga)

La Guardia Civil busca a una mujer que cayó este miércoles al río en Sayalonga (Málaga). La mujer está siendo buscada en la zona, río arriba y río abajo.

Este es el primer caso que se conoce en Andalucía de algún desaparecido o fallecido a consecuencia de la borrasca Leonardo.

Casi 600 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz)



El municipio de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, ha recogido 575,3 litros por metro cuadrado en 24 horas, equivalente a lo que llueve en Madrid en todo un año, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

4 personas muertas en Marruecos y Portugal

La fuerza de la borrasca Leonardo también está azotando a Portugal y Marruecos, con al menos cuatro personas fallecidas.

Dos mujeres y una niña han fallecido en Marruecos tras el derrumbe de una vivienda, y un hombre ha muerto al sur de Portugal (cerca de Huelva) después de que su coche quedara sumergido bajo el agua.