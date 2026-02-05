ALERTA METEOROLOGIKOAK

Leonardo borraskak Andaluzia astintzen jarraitzen du eta 3.500 pertsona baino gehiago atera dituzte etxetik

Pasa den astelehenean Leonardo borraska Andaluziara iritsi zenetik, larrialdi zerbitzuek 2.231 intzidentzia baino gehiago kudeatu dituzte, eta Malagako Sayalonga udalerrian ibaira erori zen emakumearen bila jarraitzen dute. Grazalema udalerrian (Cadiz), esaterako, metro koadroko 575,3 litro pilatu dira 24 ordutan. 

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 04/02/2026.- Dos personas junto a unos vehículos atrapados al levantarse el pavimento tras caerse un árbol este miércoles en Los Barrios (Cádiz), debido al fuerte temporal de levante que azota la zona del Campo de Gibraltar. Más de 3.500 personas han sido desalojadas por ahora de forma preventiva de sus viviendas por las intensas precipitaciones que está dejando en toda Andalucía, salvo en Almería, la borrasca Leonardo, y hay 52 carreteras cortadas, así como un herido en Ubrique (Cádiz) por el derrumbe de una vivienda.-EFE/ A.Carrasco Ragel
Cadiz. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Leonardo borraskak Andaluzia kolpatzen jarraitzen du, eta eguraldi iragarpenaren arabera, giro ezegonkorrak segida izango du asteburuan ere. 

Andaluziako larrialdi zerbitzuek 2.231 intzidentzia baino gehiago kudeatu dituzte pasa den astelehenetik. Gainera, gutxienez 3.500 pertsona etxetik atera behar izan dituzte, gehienak Cadiz probintzian, baina baita Jaen, Malaga, Granada, Huelva eta Cordoba probintzietan ere. 

Larrialdi zerbitzuek arreta eskatu dute, eta inolaz ere urpean edo ur putzuen eraginpean dauden eremuak ez gurutzatzeko. 

Andaluziako Juntak larrialdi planaren 2. faseari eusten dio.

Emakume baten bila ari dira Malagan

Malagako Sayalonga udalerrian ibaira erori zen emakumearen bila jarraitzen dute. 

Leonardo borraskaren ondorioz, Andaluzian desagertu den lehendabiziko pertsona da. 

Ia 600 litro metro koadroko Cadizen

Cadiz probintziako Grazalema udalerrian metro koadroko 575,3 litro pilatu dira 24 ordutan, Madrilen urte osoan botatzen duen adina, Aemet Espainiako Meteorologia Agentziak bere webgunean zabaldutako informazioaren arabera. 

4 hildako Marokon eta Portugalen

Leonardo borraskak, Andaluzia ez ezik, Portugal eta Maroko ere kolpatu du. Gutxienez 4 pertsona hil dira, hiru Marokon eta bat Portugalen.

Bi emakume eta neskato bat hil dira Marokon, etxe azpian harrapatuta. Portugalen, berriz, gizon bat hil da gidatzen zuen autoa urak hartu ostean.

