Detenido en Madrid un hombre que retransmitía en directo las agresiones sexuales a su hija menor

El arrestado ofrecía material pornográfico a cambio de monedas virtuales. Tras pasar a disposición judicial ya se encuentra en prisión, acusado de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual. 

Agencias | EITB

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por difundir a través de una aplicación de retransmisión en directo las agresiones sexuales que él mismo cometía a su hija menor a cambio de monedas virtuales con las que el arrestado aumentaba su popularidad y adquiría productos que se ofertaban en ese canal.

Gracias al aviso en noviembre de una persona a través del correo electrónico habilitado por la Policía Nacional para denunciar delitos de pornografía infantil, los agentes localizaron y detuvieron un mes después a este agresor sexual que ya se encuentra en prisión, según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía.

Los investigadores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia constataron que el detenido utilizaba salas privadas de aplicaciones de retransmisiones en directo para captar a usuarios interesados. Posteriormente, en otra aplicación difundía en directo las agresiones que él mismo cometía sobre la niña.

La contraprestación que el arrestado obtenía por la conexión de estos pedófilos consistía en obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento.

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar a este hombre que residía en la capital. Fue detenido en diciembre y en el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico.

Una vez pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

