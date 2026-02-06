Gizon bat atxilotu dute Madrilen, adin txikiko alabari sexu erasoak egin eta sarean zuzenean emateagatik
Atxilotuak material pornografikoa eskaintzen zuen aplikazio batean, txanpon birtualen truke. Epailearen aurretik igaro ondoren, baldintzarik gabe espetxeratzeko agindu zuen haurrekin egindako pornografia eta sexu erasoak leporatuta.
Polizia Nazionalak gizon bat atxilotu du Madrilen, alaba adingabeari sexu erasoak egin eta horiek sarean zuzenean ematea leporatuta. Ikertzaileen arabera, trukean txanpon birtualak eskuratzen zituen.
Pasa den azaroa abiatu zuen ikerketa Polizia Nazionalak, haur pornografiari lotutako delituak salatzeko posta elektronikoan mezu bat jaso ostean. Hilabete geroago, agenteek erasotzailea aurkitu eta atxilotu egin zuten eta epailearen aurretik igaro ostean, baldintzarik gabe espetxeratzeko agindu zuen.
Ikertzaileek egiaztatu ahal izan zutenez, atxilotuak zuzeneko emanaldietarako aplikazioen areto pribatuak erabiltzen zituen ikusle potentzialak erakartzeko. Ondoren, beste aplikazio batean, berak alabari egindako sexu erasoak ematen zituen zuzenean.
Ikusle kopuruaren arabera, txanpon birtualak eskuratzea edota bere posizionamendua hobetzea lortzen zuen.
Ikerketak aurrera egin ahala, agenteek Madrilen bizi zen gizon hori identifikatzea lortu zuten. Abenduan atxilotu zuten, eta haren etxean egindako miaketan bi telefono mugikor eta material pornografiko ugari atzeman zizkioten.
