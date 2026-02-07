BIZKAIA
Recuperan el cuerpo sin vida de una persona flotando en la ría, frente al Ayuntamiento de Bilbao

El hallazgo del cadáver se ha producido hacia las 10:30 horas, y rápidamente ha sido recuperado. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.
Los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre, flotando en la ría, frente al Ayuntamiento de Bilbao, a primera hora de este sábado.

El hallazgo del cadáver se ha producido hacia las 10:30 horas, y rápidamente ha sido recuperado. Posteriormente ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, para determinar su identidad.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

