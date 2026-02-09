OPERACIÓN POLICIAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desarticulado en Bizkaia un grupo criminal dedicado a estafas en internet mediante anuncios falsos

Cinco personas están siendo investigadas, entre ellas un menor de 15 años, en el marco de esta operación denominada 'Negare'. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni tampoco que puedan aparecer más personas perjudicadas.
Euskaraz irakurri: Iragarki faltsuen bidez iruzur egiten zuen talde kriminal bat desegin dute Bizkaian
author image

EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha desarticulado en Bizkaia un grupo criminal dedicado a estafar por internet mediante anuncios falsos de venta de videoconsolas y smartphones.

Cinco personas están siendo investigadas —tres hombres, una mujer y un menor de 15 años—, por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. Según la Guardia Civil, el grupo habría obtenido un beneficio económico obtenido cercano a los 8000 euros.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha constatado la existencia de un total de 28 personas perjudicadas en distintas provincias, entre ellas una en Gipuzkoa, una en Álava y otra en Navarra. 

La investigación de la operación denominada 'Negare' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni tampoco que puedan aparecer más personas perjudicadas.

Investigación

La investigación se inició en enero de 2025, a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer en la Comandancia de Segovia, en la que manifestaba haber sido víctima de una presunta estafa tras intentar adquirir una videoconsola a través de una conocida plataforma de compraventa por internet.

La perjudicada realizó un pago en concepto de señal, mediante la opción bancaria denominada HalCash (medio de pago en el que se envía dinero al teléfono móvil del vendedor, proporcionándole un código PIN e indicándole el cajero al que debe dirigirse para realizar la extracción), sin llegar a recibir nunca el artículo ofertado.

Los agentes averiguaron que no se trataba de un hecho aislado, sino un 'modus operandi' reiterado y detectaron la existencia de un grupo, compuesto por seis personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia, que, al parecer, se dedicaban de manera continuada a ofrecer videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama a través de internet.

Titulares de Hoy Bizkaia Delitos Fraudes Sociedad

Te puede interesar

bisonte-hezurdura-urbasa-nafarroa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hallan en Urbasa un esqueleto casi completo de bisonte de 4000 años que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica

La Presidenta María Chivite y la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola han presentado este lunes el hallazgo de "gran relevancia científica". El descubrimiento, calificado como “único” en la Península Ibérica, se produjo en la Sima Arrafela durante una intervención arqueológica promovida por el Departamento de Cultura con participación de la Universidad del País Vasco y el Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones.
Iñude eta Artzainak Donostian, 2026an
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El mal tiempo no ha deslucido el tradicional pasacalles de "Iñudeak eta Artzainak" en Donostia-San Sebastián

La comparsa de Kresala Elkartea ha vuelto a desfilar por las calles de Donostia-San Sebastián para recordar a las nodrizas, los pastores y demás personajes de los antiguos carnavales al ritmo de las melodías de Sarriegi. La tradición, que cumple ya 49 años, ha congregado a centenares de personas. La comparsa ha deleitado a los presentes con zortzikos, fandangos y arin arin.

Zaldibar Argituren bilkura hondamendiaren 6. urteurrenean
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La plataforma Zaldibar Argitu exige el fin de instrucción del caso en el 6º aniversario de la catástrofe

Organizado por la plataforma ciudadana, un acto ha recordado a los trabajadores fallecidos Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en la localidad vizcaína. Zaldibar Argitu ha mostrado su "hartazgo" porque el juzgado lleva 72 meses investigando la pieza de delitos medioambientales. "Que se aclare todo y que se diriman las responsabilidades", han reivindicado.

Cargar más
Publicidad
X