Desarticulado en Bizkaia un grupo criminal dedicado a estafas en internet mediante anuncios falsos
La Guardia Civil ha desarticulado en Bizkaia un grupo criminal dedicado a estafar por internet mediante anuncios falsos de venta de videoconsolas y smartphones.
Cinco personas están siendo investigadas —tres hombres, una mujer y un menor de 15 años—, por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. Según la Guardia Civil, el grupo habría obtenido un beneficio económico obtenido cercano a los 8000 euros.
Hasta el momento, la Guardia Civil ha constatado la existencia de un total de 28 personas perjudicadas en distintas provincias, entre ellas una en Gipuzkoa, una en Álava y otra en Navarra.
La investigación de la operación denominada 'Negare' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni tampoco que puedan aparecer más personas perjudicadas.
Investigación
La investigación se inició en enero de 2025, a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer en la Comandancia de Segovia, en la que manifestaba haber sido víctima de una presunta estafa tras intentar adquirir una videoconsola a través de una conocida plataforma de compraventa por internet.
La perjudicada realizó un pago en concepto de señal, mediante la opción bancaria denominada HalCash (medio de pago en el que se envía dinero al teléfono móvil del vendedor, proporcionándole un código PIN e indicándole el cajero al que debe dirigirse para realizar la extracción), sin llegar a recibir nunca el artículo ofertado.
Los agentes averiguaron que no se trataba de un hecho aislado, sino un 'modus operandi' reiterado y detectaron la existencia de un grupo, compuesto por seis personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia, que, al parecer, se dedicaban de manera continuada a ofrecer videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama a través de internet.
