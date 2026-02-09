POLIZIA OPERAZIOA

Iragarki faltsuen bidez iruzur egiten zuen talde kriminal bat desegin dute Bizkaian

Bost pertsona ikertzen ari dira, eta 'Negare' polizia operazioak zabalik jarraitzen du. Oraingoz, 28 kaltetu identifikatu dituzte, batzuk Araban (1), Gipuzkoan (1) eta Nafarroan. 

EITB

Guardia Zibilak talde kriminal bat desegin du Bizkaian, bideokontsola eta smartphoneen iragarki faltsuen bidez sarean iruzur egiten zuena, hain zuzen ere. 

Oraingoz, bost pertsona ikertzen ari dira —hiru gizon, emakume bat eta 15 urteko mutil bat—, iruzur jarraitua, kapitalak zuritzea, identitatea usurpatzea eta talde kriminaleko kide izatea egotzita. 

Guardia Zibilak, orain arte, 28 kaltetu identifikatu ditu, batzuk Araban (1), Gipuzkoan (1) eta Nafarroan (1). 

'Negare' operazioak zabalik jarraitzen du, eta, beraz, ez dute baztertzen ikertu edo kaltetu gehiago egotea. 

Ikerketa

2025eko urtarrilean abiatu zuen ikerketa Guardia Zibilak, Segovian jarritako salaketa batek ondotik. Emakume batek iruzur baten biktima izan zela salatu zuen, interneteko salerosketa plataforma baten bitartez bideokontsola bat erosten saiatu zenean. 

Kaltetuak ordainketa egin zuen seinale gisa, HalCash sistemaren bidez (dirua telefonora bidali daiteke eta ondoren Halcash kutxazain batean, kode bat erabilita). Trukean, ordea, ez zuen bideokontsolarik jaso. 

Ikerketak aurrera egin ahala, agenteek beste hainbat iruzur kasu identifikatu zituzten. Horien guztien atzean talde bera zegoen, Bizkaian finkatutako eta sei pertsonaz osatutako taldea. 

