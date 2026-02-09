Hallan en Urbasa un esqueleto casi completo de bisonte de 4000 años que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica

El Gobierno de Navarra ha presentado este lunes en los Fondos de Arqeología del Gobierno de Navarra los restos de un esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4000 años, que incluyen una punta de flecha de cobre alojada entre sus costillas y que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica.

La presidenta de Navarra María Chivite y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo Rebeca Esnaola han explicado los detalles de este descubrimiento que tuvo lugar en la Sima Arrafela, en el Parque Natural de Urbasa y Andia (donde también se han encontrado restos de otras especies), gracias a la intervención arqueológica promovida por el Departamento de Cultura con participación de la Universidad del País Vasco y el Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones.

Se trata de un ejemplar casi completo de bisonte, datado mediante radiocarbono. Además, la punta de flecha de cobre alojada entre sus costillas, lo sitúa en el contexto temporal del final del Calcolítico (hace unos 4000 años).