Hallan en Urbasa un esqueleto casi completo de bisonte de 4000 años que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica
El Gobierno de Navarra ha presentado este lunes en los Fondos de Arqeología del Gobierno de Navarra los restos de un esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4000 años, que incluyen una punta de flecha de cobre alojada entre sus costillas y que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica.
La presidenta de Navarra María Chivite y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo Rebeca Esnaola han explicado los detalles de este descubrimiento que tuvo lugar en la Sima Arrafela, en el Parque Natural de Urbasa y Andia (donde también se han encontrado restos de otras especies), gracias a la intervención arqueológica promovida por el Departamento de Cultura con participación de la Universidad del País Vasco y el Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones.
Se trata de un ejemplar casi completo de bisonte, datado mediante radiocarbono. Además, la punta de flecha de cobre alojada entre sus costillas, lo sitúa en el contexto temporal del final del Calcolítico (hace unos 4000 años).
La información con la que se cuenta en este momento abre dos posibilidades de gran relevancia científica. Si los análisis de ADN confirman que se trata de un bisonte europeo, se trataría de la primera evidencia de este tipo de bisonte en la Península Ibérica. La otra posibilidad es que pertenezca al llamado ‘Clado X’, un grupo genético del que hasta ahora no se conocía un esqueleto completo, por lo que el hallazgo permitiría, por primera vez, estudiar su anatomía.
Según han explicado, la investigación comenzó en 2024, después de que los investigadores confirmaran que los restos no eran de bóvido común. A partir de ese momento comenzaron los trabajos entornto a los restos cuya recuperación se produjo en octubre de 2025.
Miembros del equipo que han participado en la intervención han calificado este hallazgo como "excepcional", y como "extraordinario e impensable". Tomando como referencia las muelas del juicio, que "ya han salido", han calculado que el bisonte podría tener unos 4 años de edad, aproximadamente. Su peso podría haber sido de unos 800-850 kilos.
En la misma intervención y en la misma sima han sido hallados restos de un león de las cavernas (Panthera spelaea), especie extinta hace aproximadamente 12.000 años, el tercero documentado en Navarra (después de los yacimientos de Abauntz y Koskobilo), y el que más restos ha aportado. Además, se han hallado restos de un gallo lira y otra rapaz, que amplían el conocimiento de la fauna de la Prehistoria de Navarra.
En su intervención, Chivite ha indicado que en los últimos años "la arqueología nos está dando muy buenas sorpresas", en referencia al Hombre de Loizu o la Mano de Irulegi. Según ha añadido, "lo realmente importante es lo que nos enseñan sobre nosotros mismos". El "espectacular" descubrimiento de este "bien dimensionado esqueleto de bisonte, increíblemente bien conservado", ha señalado, "supone una novedad en la información que hasta ahora teníamos sobre la fauna que vivía en la Península Ibérica hace 4000 años". "Dando voz a la ciencia acallamos relatos falsos, que nos hablan de un pasado simplificado, o directamente inventado", ha afirmado.
