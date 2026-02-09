Aurkikuntza arkeologikoa
Duela 4.000 urteko bisonte baten hezurdura topatu dute, ia osorik, Urbasan, Iberiar Penintsulan dokumentatutako lehen bisonte europarra izan daitekeena

Maria Chivite presidenteak eta Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol sailburuak "garrantzi zientifiko handiko" aurkikuntza aurkeztu dute astelehen honetan. Aurkikuntza “bakarra” da Iberiar Penintsulan, eta Arrafela leizean egin zen, Kultura Sailak sustatutako esku-hartze arkeologiko batean, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Madrilgo Historia Naturalaren Museoaren parte-hartzearekin, besteak beste.

bisonte-hezurdura-urbasa-nafarroa
Urbasan aurkitutako bisontearen eskeletoa.
EITB

Nafarroako Gobernuak duela 4.000 urteko bisonte baten hezurdura ia oso baten hondakinak aurkeztu ditu astelehen honetan Nafarroako Gobernuko Arqeologia Funtsetan. Hezurdura hori Iberiar Penintsulan dokumentatutako lehen bisonte europarrarena izan liteke.

Maria Chivite Nafarroako presidenteak eta Rebeca Esnaola Kultura, Kirol eta Turismo kontseilariak azaldu dituzte Arrafela leizean, Urbasa eta Andia Parke Naturalean, egindako aurkikuntza horren xehetasunak. Kultura Sailak sustatutako esku-hartze arkeologikoa izan da, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Madrilgo Historia Naturalaren Museoaren parte-hartzearekin, besteak beste.

