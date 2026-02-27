Astronomia
Sei planeta eta Ilargia dira otsail amaierako planeta-lerrokadura handiaren protagonistak

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iluntzeko zeruak ikuskizun astronomiko bereziki deigarria eskainiko digu otsaileko azken egunetan. Virginia Garcia Aranzadiko astronomoak azaldu du zein sei planetak egingo duten bat zeruan.

Planetak Lurra Astronomia Gizartea

