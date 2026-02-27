Gertaera
Gizon bat zauritu dute Arrasaten, suzko arma batekin

EITBk jakin duenez, pertsona bat atxilotu dute. Zauritua Debagoieneko Ospitalera eraman dute, Arrasatera.

GRAFCAV377. ARRASATE (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 27/02/2026.- Un hombre ha resultado herido por arma de fuego en la localidad guipuzcoana de Arrasate, un suceso que ha tenido lugar este viernes y que investiga la Ertzaintza para esclarecer lo ocurrido. EFE/Javier Etxezarreta.
EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat zauritu dute suzko arma batekin gaur goizean Arrasaten eta Ertzaintzak beste gizon bat atxilotu du eguerdian gertakariarekin zerikusia izan dezakeelakoan. Atxilotutako gizona ertzain-etxera joan da, ertzainek hala eskatuta, eta bertan atxilotu dute. 

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gaur goizeko 11:30ean, Udaltzaingoak eta Ertzaintzak Arrasateko eraikin bateko atarian gizon bat zaurituta zegoela esanez abisua jaso dute. Antza denez, suzko armaz egindako zauri bat zuen, eta senide batek Debagoieneko Ospitalera eraman du.

Ertzaintzak Herritarren Babeserako patruilak eta Brigada Mugikorreko Berehalako Erantzuneko Patruilak (PRI) mobilizatu ditu gertakarien lekura, ingurua babesteko eta gertakarian beste inor kaltetu ez dela egiaztatzeko.

Gertatutakoari buruzko lehen ikerketei esker, ertzainek 55 urteko gizonezko bat identifikatu dute eta ertzain-etxera joateko eskatu. Hala, Deba Urolako ertzain-etxera joan da eta bertan atxilotu egin dute, gertakariarekin zerikusia duelakoan.

Biktima, 61 urteko gizon bat, Arrasateko Ospitalean dago, eta ebakuntza egingo diote.

Ertzaintzak martxan du ikerketa, gertakariaren arrazoiak argitzeko. 

Arrasate Ertzaintza Gizartea

