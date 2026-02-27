Un hombre herido por arma de fuego en Arrasate
La Ertzaintza ha detenido a otro hombre por su presunta implicación en lo ocurrido. El herido ha sido trasladado al hospital del Alto Deba, situado en la misma localidad.
Un hombre ha sido herido por arma de fuego esta mañana en Arrasate, y la Ertzaintza ha detenido a otro varón, por su posible implicación en los hechos, tras presentarse en dependencias policiales, al ser requerido por las y los agentes de la Ertzaintza que investiga el suceso.
Según informa el Departamento de Seguridad, sobre las 11:30 horas de esta mañana, agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza se han dirigido al aviso de que había un hombre herido en el portal de un inmueble de la localidad de Arrasate/Mondragón. Al parecer, presentaba una herida por arma de fuego y ha sido trasladado por un familiar al Hospital del Alto Deba.
La Ertzaintza ha movilizado al lugar de los hechos a patrullas de Protección Ciudadana y Patrullas de Respuesta Inmediata, PRI, de la Brigada Móvil, para asegurar la zona y constatar que no había más personas afectadas en el incidente.
Las primeras investigaciones sobre lo ocurrido han permitido a las y los ertzainas identificar a un hombre, un varón de 55 años, que ha sido detenido en dependencias policiales de Deba Urola por su presunta implicación en los hechos.
La víctima, un hombre de 61 años, se encuentra ingresada en el Hospital de Arrasate, donde va a ser intervenido.
La Ertzaintza continúa con las gestiones para determinar las causas de los hechos que se investigan.
