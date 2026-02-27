Zierbenan "ez dago osasunerako inolako arriskurik", Udalaren arabera
Udalak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak emandako prebentzio-gomendioak Muskizera eta Abantora mugatzen dira, eta "udalerriko jarduera normaltasun osoz garatzen ari da".
Petronorren izandako bentzeno ihesagatik Muskizen eta Abanton egindako gomendioek indarrean jarraitzen dute, azken orduetan bentzeno mailak behera egin badu ere. Muskizen ondoan dagoen Zierbenako Udalak adierazi duenez, herrian "ez dago osasunerako inolako arriskurik".
Bentzeno maila handia dela eta, Eusko Jaurlaritzak babes neurriak hartzea gomendatu du Muskizen eta Abanton.
Petronorreko intzidentziaren aurrean, Zierbenako Udalak lasaitasun mezua helarazi die, ohar bidez, herritarrei; izan ere, Osasun Sailak emandako babes aholkuak Muskiz eta Abantori dagozkie.
Oharraren arabera, Osasun Saila Zierbenako Udalarekin harremanetan jarri da gaur goizean, gomendio horiek Zierbenako udalerriari ez zaizkiola aplikatzen adierazteko.
Bestalde, Zierbenako Udalak nabarmendu du egoeraren bilakaera aztertzen eta herritarrak "gardentasunez eta zorroztasunez" informatzen jarraituko duela.
