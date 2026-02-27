El Ayuntamiento de Zierbena, cercano al municipio de Muskiz, donde se ubica la refinería de Petronor que ayer sufrió una incidencia en uno de sus tanques de gasolina, ha difundido un mensaje de tranquilidad a la población y ha asegurado que "no existe ningún riesgo para la salud en Zierbena y la actividad en el municipio se desarrolla con absoluta normalidad".

Debido a las elevadas concentraciones de benceno en el aire provocadas por la incidencia, el Gobierno Vasco ha recomendado tomar medidas de carácter preventivo en Muskiz y Abanto.

En un comunicado, el Ayuntamiento de la cercana localidad de Zierbena ha emitido un mensaje "de serenidad" ya que "las recomendaciones preventivas emitidas por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se circunscriben a los municipios de Muskiz y Abanto".

Según ha afirmado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Zierbena esta mañana "para indicar que esas recomendaciones no aplican al municipio de Zierbena".

El Consistorio ha indicado que seguirá atento a la evolución de la situación en comunicación con el Departamento de Salud y mantendrá informada a la ciudadanía "con transparencia y rigor" ante cualquier novedad.