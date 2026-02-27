INCIDENTE EN PETRONOR

El Ayuntamiento de Zierbena asegura que "no existe ningún riesgo para la salud" en la localidad

El Consistorio ha indicado que las recomendaciones preventivas emitidas por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se circunscriben a Muskiz y Abanto, y que "la actividad en el municipio se desarrolla con absoluta normalidad".
MUSKIZ (BIZKAIA), 26/01/2026.- Vista parcial de la refinería de Petronor en Muskiz. El lehendakari, Imanol Pradales (i), acompañado del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, han visitado este lunes las instalaciones de la compañía en este localidad vizcaína. EFE/ Miguel Toña
Planta de Petronor en Muskiz, cercano al municipio de Zierbena, donde se ha registrado un incidente. Foto de archivo: EFE
El Ayuntamiento de Zierbena, cercano al municipio de Muskiz, donde se ubica la refinería de Petronor que ayer sufrió una incidencia en uno de sus tanques de gasolina, ha difundido un mensaje de tranquilidad a la población y ha asegurado que "no existe ningún riesgo para la salud en Zierbena y la actividad en el municipio se desarrolla con absoluta normalidad".

Debido a las elevadas concentraciones de benceno en el aire provocadas por la incidencia, el Gobierno Vasco ha recomendado tomar medidas de carácter preventivo en Muskiz y Abanto.

En un comunicado, el Ayuntamiento de la cercana localidad de Zierbena ha emitido un mensaje "de serenidad" ya que "las recomendaciones preventivas emitidas por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se circunscriben a los municipios de Muskiz y Abanto".

Según ha afirmado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Zierbena esta mañana "para indicar que esas recomendaciones no aplican al municipio de Zierbena".

El Consistorio ha indicado que seguirá atento a la evolución de la situación en comunicación con el Departamento de Salud y mantendrá informada a la ciudadanía "con transparencia y rigor" ante cualquier novedad.

